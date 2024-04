Un borgo tra mistero e storia per un fine settimana da brivido

Un borgo incantato custodisce un’antica leggenda di streghe e tesori nascosti. Questo luogo è perfetto per fine settimana per chi ama mistero, storia e sapori autentici.

Sulle colline romagnole, a pochi chilometri dal mare di Rimini, sorge San Giovanni in Marignano, un borgo medievale che custodisce un fascino antico e un mistero intrigante. La leggenda narra che tra le sue mura, al calar della notte, nella notte tra il 23 e il 24 giugno, si radunassero le streghe per celebrare riti propiziatori e danze macabre.

Un borgo tra mistero e storia

Passeggiando per le strette vie del centro storico, si respira un’atmosfera magica e suggestiva. Le case in pietra, le botteghe artigiane e i palazzi signorili raccontano di un passato ricco di storia e di eventi. Questi si sviluppano soprattutto lungo la via XX Settembre, la via principale del borgo. Qui si possono ammirare anche le cosiddette granarie dei Malatesta, che corrono sotto la via principale. Queste avevano lo scopo di conservare la enorme produzione di grano dei tempi d’oro del borgo quando era dominato dalla signoria dei Malatesta.

Un weekend da brivido

Per gli amanti del mistero, San Giovanni in Marignano è un luogo ideale. La leggenda delle streghe ha dato vita a un suggestivo itinerario, Streghe a Marignano. L’itinerario conduce alla scoperta dei luoghi simbolo della tradizione magica del borgo. Il percorso si snoda tra vicoli bui, cantine nascoste e antichi pozzi, dove si dice che le streghe si radunassero per i loro riti. Come il ponte di Tiberio e la torre di San Giovanni.

Come arrivare e cosa mangiare

San Giovanni in Marignano è facilmente raggiungibile in auto, in treno e in autobus. In auto tramite la A14 uscita Rimini Sud, seguendo le indicazioni per San Giovanni in Marignano. In treno con fermata alla stazione di Rimini, poi autobus per San Giovanni in Marignano.

Il borgo offre diverse soluzioni per il pernottamento, dagli agriturismi ai bed and breakfast. Oltre a una infinità di luoghi dove gustare i piatti tipici del luogo come pasta fresca, carne alla griglia, piada. Da abbinare ai vini DOC della Romagna come il Sangiovese, l’Albana, il Trebbiano. Terminata la visita al Borgo nei dintorni si trovano le spiagge di Rimini, la Repubblica di San Marino e le suggestive colline della Valconca.