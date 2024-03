Si fa presto a dire auto se prima non si considerano tutti i costi diretti e indiretti relativi alla sua gestione. Spesso ci si concentra sul solo costo del carburante considerato che è la spesa variabile più frequente che si sostiene. Si tratta tuttavia di quella maggiormente più visibile, ma non l’unica.

Spese dal meccanico, dal gommista e dal carrozziere, poi gli immancabili verbali per sosta vietata, eccesso di velocità, etc. Infine, ma non per questo meno importanti, le spese obbligatorie previste dalla Legge. Il riferimento è principalmente al bollo auto, al collaudo del veicolo e all’RC Auto. Al riguardo, ecco di quanto è salita la polizza assicurativa RC Auto in Italia negli ultimi 2 anni.

Il Comunicato Stampa dell’IVASS

Con un Comunicato stampa dell’8 marzo, l’IVASS, l’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni, ha pubblicato i prezzi effettivi dell’RC Auto a gennaio 2024. Per l’Autorità di controllo il prezzo medio è stato di 389 €, in salita in termini nominali del +7,5% su base annua e in lieve flessione sul +7,9% di dicembre. In termini reali, in definitiva, l’aumento è stato del +6,7%.

Più in generale, il prezzo medio di 389 € è ancora inferiore ai 406 € medio di gennaio 2019, cioè l’anno prima della pandemia. Quanto alle singole dinamiche locali, gli incrementi di prezzo tra Province sono compresi tra il +3,3% di Catanzaro e il +10% di Alessandria.

Ancora, in termini assoluti si scopre che il differenziale di premio tra Napoli e Aosta è ad esempio di 250 €, in salita del 5% sull’anno prima. Sempre a gennaio, sono state 3 le Province in cui l’importo medio ha superato i 500 €. Si tratta di Napoli (560 €), appunto, poi di Prato (553 €) e Caserta (500 €). La Provincia con la tariffa più economica, invece, la incontriamo in Sicilia: ad Enna l’importo medio è di 287 €.

Ecco di quanto è salita la polizza assicurativa RC Auto in Italia negli ultimi 2 anni

Sempre in tema di polizza assicurativa obbligatoria auto, altri dati arrivano da Federcarrozzieri che ha analizzato i recenti dati IVASS.

L’associazione delle autocarrozzerie italiane ha messo a paragone i prezzi delle polizze tra le Province italiane e quelle estere. Così si scopre che ad esempio il costo medio nel Belpaese è salito del 10,5% nel corso degli ultimi 2 anni: dai 352 € di gennaio 2022 ai 389 € di 2 mesi fa (+37 € di incremento).

Il trend risulta in salita pure nel resto degli altri Stati europei, anche se su livelli di crescita meno accentuati di quelli pagati qui da noi. Alcuni numeri. In Germania e Spagna, per esempio, il costo medio dell’RC Auto nel 2023 si è attestato, nell’ordine, 304 e 371 €. In Svezia, invece, gli importi sono stati quasi similari ai nostri: 397 €.