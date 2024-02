Umidità in casa? Eliminala e scongiura la muffa con 3 piante bellissime e facili da curare 

Le piante sono valide alleate contro l’umidità in eccesso in casa. Alcuni esemplari, oltre ad essere favolosi, possono rendere le nostre case più salubri e farci vivere meglio. Scopriamo insieme quali sono.

In inverno l’umidità è un problema davvero molto diffuso nelle nostre case. Complici la pioggia e il freddo spesso siamo costretti a stendere i panni in casa. Questo indubbiamente fa aumentare moltissimo il tasso di umidità nelle nostre abitazioni.

Una casa umida può portare diversi problemi, ad esempio, la muffa sulle pareti. Di conseguenza, potrebbero anche insorgere problemi di salute come irritazioni della pelle e disturbi respiratori.

Per fortuna, ci sono moltissimi modi per risolvere questo comune problema. Oggi vogliamo parlare di 3 piante che non solo assorbono l’umidità in eccesso negli ambienti domestici, ma sono anche molto facili da curare.

Una pianta bulbosa dai fiori stupendi

Il giacinto è una pianta bulbosa che regala un mucchio di fiori sgargianti. Questa pianta cresce molto bene senza particolari esigenze. Il giacinto fiorirà abbondantemente se riceverà molta luce, ma è in grado di vivere bene anche in condizioni di mezz’ombra.

Questa pianta non ha bisogno di fertilizzanti, ma se possibile scegli per lei un terreno ricco e un buon drenaggio. Usa del terriccio da fiori non compatto e aggiungi una parte di sabbia, perché questa pianta potrebbe patire il marciume radicale.

Se la tua casa e fredda non preoccuparti, questa pianta inizia a sviluppare le gemme a partire dai 10 gradi di temperatura. Per crescere rigogliosa 18 gradi sono più che sufficienti. Infine, ricorda di annaffiare il giacinto senza mai inzuppare il terreno.

Umidità in casa? Questa pianta cresce bene anche con poca luce

Si tratta di una pianta tropicale, abituata a vivere in ambienti umidi. Anche per questo motivo, il bambù ti aiuterà a ridurre l’umidità nelle stanze e a purificare l’aria. Ecco perché, infatti, moltissime persone scelgono di tenere il bambù proprio nel bagno di casa, uno tra gli ambienti più bui e ricchi d’umidità.

Questa pianta dal colore verde acceso, in alcune sue varietà assume delle forme molto particolari, di design, utili anche ad arricchire l’ambiente domestico.

Essendo una pianta nata in ambienti caldi e umidi, il bambù necessita di annaffiature abbondanti. Per farla crescere bene forniscile un terriccio ricco di sostanze nutritive e ben drenato, possibilmente con della torba.

La pianta d’appartamento per eccellenza dona eleganza alla casa eliminando l’umidità di troppo

Da tempo hai problemi d’umidità in casa? Acquistando un’orchidea potrai abbellire la casa e dire addio a questo problema.

Ci sono moltissime varietà di orchidee, tutte dai fiori incantevoli e colorati. Questa pianta dà il meglio di sé se posta in zone luminose, ma crescerà bene anche in zone di mezz’ombra.

Il terreno deve avere del drenaggio, perché le radici patiscono facilmente e ricordati di annaffiarla una volta alla settimana senza inzupparla. Il segreto per ottenere un’esplosione di fiori? Poggiala sopra una fonte di calore come un termosifone e vedrai comparire moltissimi boccioli.