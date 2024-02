Qual è il giorno perfetto della settimana per pesarsi: controlla i progressi della dieta con l’aiuto della scienza

Pesarsi ogni giorno potrebbe diventare una vera e propria ossessione. Ma sai che esiste un giorno preciso della settimana per controllare i progressi della dieta? Vediamo di quale giorno si tratta.

Mettersi a dieta e perdere peso è sempre un gran sacrificio. La tentazione di cedere al cibo e abbandonare il piano terapeutico è un fenomeno molto frequente.

Per dimagrire c’è bisogno di una grande forza di volontà.

Esercizio fisico, dieta sana per bilanciare i nutrienti, una buona dose di acqua e tanta costanza.

Non essere frettoloso. Ma ricorda che uno dei migliori metodi per dimagrire è quello di perdere peso in modo graduale. Ecco che, saltare i pasti non è mai una buona idea, perché l’organismo potrebbe rallentare il metabolismo.

Anche far passare troppo tempo tra un pasto e l’altro non è consigliato. Potresti arrivare a tavola affamato e mangiare di più.

Quando si è a dieta la voglia di salire ogni giorno sulla bilancia è davvero tanta. Per alcuni, diventa un vero e proprio chiodo fisso. Quella di pesarsi compulsivamente è una pratica molto diffusa da chi vuole perdere peso velocemente. Ma non è assolutamente un’abitudine sana.

Qual è il giorno perfetto della settimana per pesarsi e capire se stai dimagrendo

Salire sulla bilancia ogni giorno e anche più volte al giorno, porta ad avere una conoscenza distorta del peso. Questa condizione potrebbe influire sul nostro stato emotivo e scoraggiarci.

Ma quando sarebbe meglio controllare il peso?

Per rispondere a domanda, ci viene in aiuto una ricerca della Cornell University. Lo studio, sostiene che pesarsi il lunedì non è una buona idea, perché si potrebbe aver mangiato di più durante il fine settimana. Il venerdì, invece, si potrebbe raggiungere un picco minimo di peso (tra dieta della settimana e palestra).

Dopo queste valutazioni, i ricercatori sostengono che il giorno migliore della settimana per pesarsi è il mercoledì. Questo giorno, in mezzo alla settimana, permetterebbe di avere una prospettiva più o meno attendibile del peso.

Le regole per farlo nel modo giusto

Dopo aver scoperto qual è il giorno perfetto della settimana per pesarsi, vediamo quali sono gli errori da evitare.

Per ottenere dei risultati attendibili, dovresti salire sulla bilancia al mattino, circa 15 minuti dopo esserti svegliato. Meglio pesarsi senza indumenti. Utilizza sempre la stessa bilancia, perché da dispositivi diversi possono scaturire dei dati differenti. Quando sali sulla bilancia ricorda di rimanere in posizione eretta e di tenere i piedi paralleli. In questo modo il peso sarà ben distribuito e bilanciato.