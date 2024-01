Basta con le solite piante comuni, ecco 3 strepitose succulente senza spine e dai fiori sgargianti

Vuoi abbellire la casa e il giardino con delle piante grasse? Scegli queste 3 succulente, facili da coltivare e dalla bellezza mozzafiato.

Le succulente sono tra le piante da interno più belle e decorative. Ravvivano gli ambienti con le loro forme particolari, i colori vivaci e il fascino esotico.

Le piante grasse sono dotate di foglie spesse e carnose. Hanno dei tessuti particolari capaci di immagazzinare l’acqua e usufruirne nei periodi di siccità.

Le piante grasse ravvivano gli ambienti ma sono anche molto pratiche. Per crescere sane e rigogliose non necessitano di particolari cure.

La pianta del sorriso

Non tutte le succulente hanno quella tipica forma cicciotta e sono ricoperte dalle spine. Ci sono alcune specie molto ornamentali e dotate di fiori bellissimi.

Basta con le solite piante comuni ma scegli il kalanchoe. Una piccola perenne, originaria delle zone tropicali. Una succulenta perfetta per arredare gli interni e i giardini. È dotata di foglie carnose, piccole, lucide e dai margini dentati. I fiorellini sono colorati nelle tonalità più variegate. Sbocciano in primavera e per circa 3 mesi.

Il kalanchoe è definita anche pianta del sorriso. Si può regalare per l’inaugurazione di una casa o per augurare una pronta guarigione.

La pianta non teme la siccità e ha la capacità di adattarsi ad ogni situazione. È consigliabile posizionarla in un luogo luminoso e controllare il terreno prima di innaffiarla. Questo per evitare l’eccesso di acqua.

Basta con le solite piante comuni, ma scegli queste 2 succulente particolari

Anche il sedum palmeri è una succulenta senza spine, molto diffusa nelle case e nei giardini. Una pianta perenne dalle bellissime foglie verdi, che in inverno diventano rosse sui margini.

In primavera, sbocciano dei fiori gialli a forma di stella. Come la maggior parte delle succulente, anche il sedum palmeri è molto resistente e si adatta ad ogni tipo di terreno.

Una pianta che non teme la siccità, perché le sue foglie immagazzinano l’acqua e la utilizzano al momento del bisogno.

La terza pianta prende il nome di cactus di Natale, denominata botanicamente Schlumbergera.

I suoi fiori carnosi sbocciano in inverno e proprio in prossimità delle feste. Una pianta d’appartamento che ha bisogno di pochissime cure. Posizionala in un posto luminoso, ad esempio, sul davanzale di una finestra ma attenzione alle correnti d’aria. Essendo di origine tropicale, il cactus di Natale necessita di un terreno sempre umido.

Lettura consigliata

COME RISPARMIARE E MANGIARE BENE CON LE PARTI DEL POLLO MENO CONOSCIUTE MA ALTRETTANTO SUCCULENTE