Quanto costa mangiare in un ristorante stellato in montagna o al mare. Esperienze di gusto da ricordare

Quando decidiamo di andare a mangiare fuori la scelta potrebbe essere casuale. Ci sono però i consigli degli amici a volte ad aiutarci e anche delle guide specializzate. Scopriamo menù e prezzi di due ristoranti premiati dalle stelle Michelin per il 2024.

Cucinare e mangiare non sono soltanto due dei molti verbi in uso nella lingua italiana. Si tratta di ritualità, selezione di ingredienti di qualità, risveglio delle papille gustative e sensazione di piacere. In Italia tutto ciò accade quotidianamente da secoli. Ogni famiglia può custodire ricette tramandate da diverse generazioni e riproporle soprattutto la domenica. Si preparano i piatti di solito a casa, ma ogni tanto possiamo preferire un pranzo o una cena al ristorante.

Ecco quanto costa mangiare in un ristorante stellato in montagna

Ogni Regione d’Italia offre un’ampia scelta di locali. Tra tanti abbiamo i nostri preferiti. Potremmo però sentire il desiderio di variare e provare magari quelli delle guide.

Un ristorante premiato per il 2024 con una stella Michelin si trova in una nota località, a Cervinia. Si tratta di Wood e propone piatti della cucina italiana e di quella svedese. Aperto nel 2013 da Cristian Scalco e da Amanda Eriksson, il suo nome richiama la natura delle montagne italiane e dei boschi in Svezia. Qui infatti è nata la chef Eriksson. La cucina quindi rispecchia varie origini e passioni.

Nel menù alla carta di Wood Cervinia ad esempio troviamo Elk. Si tratta di un antipasto con pan brioche, alce, rafano e burro nocciolato a costo di 35 euro. Tra i primi piatti potremmo ordinare della pasta fresca ripiena con caprino, barbabietola e guanciale di cervo al prezzo di 30 euro. Nella lista dei secondi compaiono ricciola e renna. Alla fine ci sono a disposizione dolci e formaggi tra 18 e 20 euro.

Sapori mediterranei

Dopo aver scoperto quanto costa mangiare in un ristorante stellato in montagna, passiamo al mare. In Sicilia e precisamente a Marina di Ragusa potremmo fare altre esperienze gustative presso Votavota. La cucina è affidata all’esperienza di Giuseppe Causarano e di Antonio Colombo, chef attenti ai prodotti locali. In particolare curano un orto da cui derivano molti ingredienti dei loro piatti.

Nella lista degli antipasti ci sono piatti a 25 euro come i totanetti scottati con fave e il manzo tonnato con capperi e colatura di alici. Anche i primi costano 25 euro. Tra i tanti potremmo ordinare la linguina con bottarga e agrumi oppure il risotto con aringa e melograno. I secondi spaziano con proposte di terra e di mare tra i 25 e i 35 euro. Il dessert potrebbe concludere il pasto al costo di 10 euro. Per esempio potremmo scegliere il classico cannolo siciliano, una variante del tiramisù con zafferano oppure una mousse di carrube con cioccolato, carote candite e crumble alla nocciola.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Verificare modalità di prenotazione ed eventuali variazioni del menù e dei prezzi)