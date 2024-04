Su Netflix stanno per arrivare un film e una serie TV che solo un pazzo non guarderebbe

Come ben sappiamo, scegliere cosa guardare su Netflix può diventare una vera e propria sfida. Tra le numerose proposte, infatti, spiccano dei titoli davvero interessanti, che spaziano dai film storici ai documentari, fino alle serie TV e ai cartoni animati. Per questo inizio mese di aprile, però, sono due i contenuti da non perdere assolutamente! Vediamo quali sono.

Su Netflix stanno per arrivare due titoli imperdibili, entrambi basati su dei capolavori

Il primo contenuto da vedere è “Kiseiju – La zona grigia”. In arrivo su Netflix il 5 aprile, si tratta di una serie TV che promette di tenere gli spettatori incollati allo schermo. Basata sull’omonimo manga di Hitoshi Iwaaki, la serie esplora un mondo in cui parassiti alieni prendono il controllo degli esseri umani, integrandosi nella società in incognito. La trama segue le vicende di Shinichi Izumi, un liceale che riesce a impedire a un parassita di prendere controllo del suo cervello, innescando un’inusuale simbiosi. Mentre cerca di mantenere segreta la sua condizione, Shinichi diventa un eroe nella lotta contro le minacce parassite.

La serie è un mix eccitante di horror, fantascienza e dramma psicologico, che pone interrogativi profondi sull’umanità, l’identità e la coesistenza con “l’altro”.

“Kiseiju – La zona grigia”, dunque, può essere già considerato un must per gli amanti del genere, non solo per l’azione e la suspense, ma anche per le riflessioni più profonda che potrebbe stimolare. Un po’ come “Il problema dei 3 corpi”, serie che sta riscuotendo un grosso successo e che , al momento, spicca tra le TOP 10 più viste in Italia.

Un film che vi farà emozionare

Il giorno prima della serie, il 4 aprile, Netflix renderà disponibile anche un altro titolo degno di nota, ossia “Il fabbricante di lacrime”. Questo film, basato sull’omonimo romanzo di successo di Erin Doom, esplora la vita di un enigmatico artista capace di creare opere d’arte così toccanti da far piangere chiunque le osservi. La trama vede un giovane giornalista, incaricato di intervistare l’artista, che ha anche il compito di svelare il mistero che si cela dietro la sua incredibile capacità. Attraverso un viaggio emotivo e sorprendente, il film esplora temi come la bellezza, il dolore e l’empatia, offrendo allo spettatore una prospettiva diversa e nuova sull’arte, e sull’impatto che essa ha nei confronti degli esseri umani. Già dalle anticipazioni, sappiamo che sarà un film intenso, coinvolgente e capace di toccare le corde più intime dello spettatore.

Insomma, su Netflix stanno per arrivare “Kiseiju – La zona grigia” e “Il fabbricante di lacrime”, che possono già essere considerati due titoli imperdibili. Tuttavia, se siete alla ricerca di storie che lasciano il segno, e non volete attendere l’arrivo dei capolavori appena descritti, potete guardare questi 2 incredibili film.