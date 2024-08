Troppa afa: 5 fiori che resistono benissimo sul balcone

Sono mesi in cui si fa sentire troppa afa e riusciamo a resistere a malapena; anche le piante ne soffrono in alcuni casi, ma ecco almeno 5 fiori che possono resistere bene sul nostro balcone.

Difficilmente le persone ricordano un mese di luglio e agosto più caldi di quelli appena passato o ancora in corso. Le temperature sono state ben oltre le medie stagionali, per lungo tempo, facendo boccheggiare tutti. Troppa afa, insomma, il problema che si verifica soprattutto nei posti in cui il clima è tipicamente umido. Anche le piante soffrono il caldo, ma in questo articolo vedremo almeno 5 tipi di fiori che possono resistere molto bene alle ondate di afa anche se sono sul balcone di casa. Informazione molto utile per chi ama circondarsi di natura e di colore.

Troppa afa: 5 fiori che resistono bene all’umidità

Esistono milioni di piante e ogni famiglia ha le proprie caratteristiche. Queste nascono dalla zona in cui hanno avuto origine. Una pianta del nord è abituata a sopravvivere a temperature rigide, mentre una pianta che è nata in Africa vorrà tanto sole e si troverà a suo agio solamente con il grande caldo.

Tenendo conto di questo, ci sono 5 fiori che ci sentiamo di consigliarvi se anche d’estate volete un balcone colorato. La prima pianta è la Lantana che cresce molto rapidamente e richiede il pieno sole per essere sempre in salute e bellissima. I suoi fiori sono di diversi colori, dal bianco all’arancione, dal rosa al viola e tutte le sfumature intermedie. Anche l’ibisco può essere la pianta giusta perché è di origine tropicale e ha dei grandi fiori colorati che danno un’atmosfera fiabesca.

Altre due piante ideali per il caldo torrido sono la Gaillardia, con fiori grandi arancioni, gialli, bianchi, viola, e la Pentas, una pianta tropicale nota con il nome “fiori di stelle” o “stella egiziana”. Anche questi fiori danno il meglio quando si trovano in un ambiente molto caldo e umido.

Uno sguardo alla passiflora

La quinta ed ultima pianta che vi suggeriamo è la passiflora. L’avrete sentita nominare spesso, soprattutto perché usata nelle tisane rilassanti. È una pianta rampicante adatta ad un clima molto caldo che ha dei fiori meravigliosi e delicati.

Quindi, se c’è troppa afa, sappiate che queste 5 piante non la temono e possono resistere molto bene. Il patto è uno solo, che continuiate ad annaffiarle e a concimarle come si deve.