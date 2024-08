Quanto costa una piscina interrata? Ecco quanto ci vuole per realizzare questo sogno

Chi non sogna di avere una piscina interrata nella propria casa? Però, questo sogno ha un costo e siamo qui per riuscire a capire qualche dettaglio in più.

Quando si cerca casa, molte persone danno uno sguardo alla possibilità di avere una piscina, grande o piccola che possa essere. Un po’ per accontentare i bambini e farli giocare senza spostarsi, un po’ per loro stesse perché, diciamoci la verità, stare in piscina quando ci sono giornate veramente calde è un momento di refrigerio unico. In questo articolo vedremo quanto costa una piscina interrata, così da vedere se è un sogno alla portata di tutti, di pochi o, almeno, di chi sta leggendo questo articolo.

Quanto costa una piscina interrata?

Innanzitutto, dobbiamo dire che prendere la decisione di aggiungere una piscina all’abitazione ne accresce di molto il valore. Però, ha un costo abbastanza significativo, quindi, bisogna informarsi e prepararsi per bene sull’argomento. Per prima cosa bisogna valutare quanto costa realizzare lo scavo che conterrà la piscina. Questo può costare da 1.000 a 5.000 euro in base al luogo e alla ditta scelta, nonché altri fattori come la tipologia del terreno.

Poi, in generale, una piscina interrata in cemento armato costa dai 20.000 ai 35.000 euro, una piscina naturale dai 30.000 ai 60.000 euro, mentre una piscina a sfioro può costare dai 20.000 ai 50.000 euro. Sono questi i costi da tenere in considerazione con tutte le variabili del caso.

Piscina interrata o fuori terra?

Naturalmente, la piscina interrata comprende una serie di lavori prima e dopo. Ci sono delle alternative che sono meno costose. La prima è la piscina fuori terra che sicuramente ha un costo molto minore, ma che non dà la stessa durata e la stessa esperienza. Poi, in mezzo tra quella interrata e quella fuori terra, c’è la piscina seminterrata. È un compromesso che ha dei costi intermedi.

Detto questo, è sì importante considerare tutto quello appena descritto, ma anche i costi di mantenimento a lungo termine di una piscina. Trattandosi di una riserva di acqua abbastanza grande, si deve continuamente pensare alla pulizia e a come mantenere l’acqua sempre pulita. Questo aspetto è altrettanto fondamentale da inserire nel budget.