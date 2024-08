L’isola remota del Portogallo dove regna pace e tranquillità: un vero paradiso

Sogni di fare un viaggio in un’isola remota? Ce n’è una in Portogallo che potrebbe fare al caso tuo, piccola, bellissima e senza troppe persone. Scopriamo di che cosa si tratta.

Le vacanze sono il momento più desiderato dalle persone, diciamolo. Però, queste si vedono come un momento idilliaco in inverno, quando si è tormentati dal lavoro, ma quando si è effettivamente in viaggio non è tutto rose e fiori. Infatti, il trambusto, il cambiamento di routine, magari i bambini, per non parlare dei posti affollati, possono mettere a dura prova la nostra pazienza. E allora, perché non scegliere un posto isolato dove rilassarsi completamente e godere lo stesso di comfort e meraviglia? C’è un’isola remota del Portogallo che è molto consigliata per chi vuole fare delle vacanze in assoluto relax e oggi la conosceremo meglio.

L’isola remota del Portogallo dove regna pace e tranquillità

Se volete andare in un posto, e per settembre siete ancora in tempo, dove c’è assoluta pace e tranquillità, il nostro consiglio è quello di optare per un’isola delle Azzorre, in Portogallo. Le Azzorre sono un arcipelago di piccole isole e ce n’è una in particolare tra le più tranquille. Si chiama Corvo. È l’isola più piccola dell’arcipelago ed è anche quella meno visitata.

Non ci sono mezzi pubblici, ci sono meno di 500 abitanti e, certo, potrebbe essere un po’ difficoltoso raggiungerla. Ma ne vale la pena se siete desiderosi di osservare pianura lussureggiante, rocce vulcaniche, mare aperto e un’atmosfera assolutamente paradisiaca dove non essere disturbati praticamente da nessuno.

Il nostro consiglio

Sicuramente questa piccola isola è da includere in un itinerario più ampio della visita dell’arcipelago. Forse è meglio raggiungere prima Flores, poi raggiungere Corvo con il traghetto per visitarla in giornata e tornare indietro. Il punto di debolezza è sicuramente il viaggio, complesso e con diverse interruzioni. Ma questo dipende dalle priorità di ognuno. Di sicuro, Corvo è una destinazione remota per allontanarsi dalla confusione e per vivere a stretto contatto con la natura.