Tina Cipollari, è guerra aperta con Pier Silvio: lo sfogo sui social

Momenti di grandi cambiamenti in casa Mediaset. Le notizie parlano di guerra aperta tra Pier Silvio Berlusconi e Tina Cipollari.

L’opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari, ha deciso di sfogarsi sui social network sui grandi cambiamenti per la prossima stagione. Tina è l’emblema di Uomini e Donne: nei primi anni del 2000 partecipa al programma come corteggiatrice, viene però notata la sua verve e diventa così opinionista e ospite fisso del programma. Un ruolo che ha ricoperto fino all’edizione 2022/2023.

Da qualche tempo a questa parte, però, la presenza della vamp nel programma è stata messa in discussione, motivo per cui i magazine parlando di addio certo a Uomini e Donne e quindi a Maria De Filippi. Rumor che sono diventati più intensi dal momento in cui Pier Silvio Berlusconi ha cominciato un processo di cambiamento in Mediaset, sbarrando la strada a numerosi volti noti della tv.

Dopo la diffusione di tali notizie, però, ecco che a intervenire in prima persona è stata proprio Tina Cipollari attraverso un lungo messaggio pubblicato nella sua pagina Instagram ufficiale.

Guerra aperta tra Pier Silvio Berlusconi e Tina Cipollari?

Pier Silvio Berlusconi durante le ultime settimane ha apportato numerosi cambiamenti nell’emittente televisiva, come dimostrato dall’addio a Barbara D’Urso che non sarà più nel suo programma di Pomeriggio Cinque. Nel frattempo, altri volti noti della televisione sono stati messi alla porta dall’amministratore delegato del gruppo Mediaset che sta lavorando attivamente anche all’allestimento del cast del prossimo Grande Fratello.

Un processo irreversibile ormai, il quale potrebbe coinvolgere anche il programma di Uomini e Donne, motivo per cui l’attenzione si concentra proprio su Tina Cipollari.

Da molto tempo a questa parte, infatti, si parla di un possibile addio della vamp al programma di Uomini e Donne dove ricopre il ruolo di opinionista. Questa volta, però, a determinare la solidità di questa notizia sarebbe stata una decisione presa proprio da Pier Silvio Berlusconi in virtù dei tanti cambiamenti apportati ai vari programmi, motivo per cui si parla già di guerra aperta proprio con Tina Cipollari.

Lo sfogo della vamp Cipollari sui social

A causa della diffusione di numerose notizie sul futuro a Uomini e Donne per Tina Cipollari, ecco che la stessa vamp ha deciso di rompere il silenzio e parlare a muso duro di ciò che sta accadendo in Mediaset.

La stessa opinionista del programma condotto da Maria De Filippi nel messaggio pubblicato sui social ha rivelato di essere stanca e annoiata del di leggere commenti come i seguenti: “Tina troppo trash“, “Pier Silvio Caccia Tina“, “Tina fuori da Uomini e Donne“, ecc… Inoltre, Tina Cipollari si è lasciata andare alla seguente rivelazione sul suo futuro nel dating show di Mediaset: “Volevo rassicurare e rispondere a tutte quelle persone che si riempiono la bocca e hanno scritto di me cose mai accadute, di licenziamenti o di rimproveri mai avvenuto, che purtroppo per loro, anche quest’anno, mi ritroveranno seduta al mio posto“.

L’opinionista di Uomini e Donne, successivamente, ha concluso così la sua lettera pubblicata sui social: “E vi dirà di più, talmente mi hanno esasperata a leggere queste fake news che sarò più carica e pungente delle edizioni precedenti. Guai a chi parla, specialmente a sproposito! Buona serata a tutti e un caro saluto a Pier Silvio“.