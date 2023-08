Andrea Delogu, sensuale più che mai sul letto: “Ecco come sono cambiata…”

Andrea Delogu si mostra più sensuale che mai in un nuovo scatto direttamente a letto e la riflessione è profondissima: ecco il post.

Da anni ormai, grazie alla sua attività televisiva, radiofonica e sui social, Andrea Delogu è sempre più amata dal pubblico: la conduttrice classe ’80 è costantemente sotto i riflettori, oltre ad essere travolta dall’amore incondizionato del pubblico che ne apprezza non soltanto la bellezza, ma anche le qualità artistiche e umane.

Impegnata di recente, oltre che in radio, anche in tv alla guida di PrimaFestival e Italia Loves Romagna – Backstage live, la conduttrice si sta godendo queste vacanze estive non mancando mai di aggiornare i follower sulle sue attività quotidiane e sulle sue riflessioni.

Tramite un nuovo post pubblicato sui social, la conduttrice si è mostrata divina sdraiata sul letto, sfoggiando una bellezza inaudita, allegando però alla foto una riflessione che, come spesso succede quando si tratta della Delogu, tratta di tematiche comuni alla vita di ogni individuo.

Andrea Delogu bella e profonda sdraiata sul letto: la visione da sogno che fa riflettere e commuovere

Tramite un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Andrea Delogu ha mostrato tutta la sua sensualità, oltre che dolcezza e profondità, mostrando direttamente una foto scattata sdraiata sul letto. Balza subito agli occhi l’infinita bellezza della conduttrice, ma la didascalia allegata alla foto fa davvero riflettere.

“Uno dei messaggi che leggo di più ultimamente è “Sei cambiata”, alcuni in accezione positiva altri negativa, ci sta, ma in ogni caso: sì, sono cambiata“ scrive all’inizio del post la Delogu, mentre si mostra in camicia da notte in tutta la sua eleganza, grazia e bellezza. Una visione davvero mozzafiato, esaltata ancora di più dal profondo messaggio mandato dalla conduttrice, che come al solito usa la sua esperienza personale per sensibilizzare su alcune tematiche che toccano tutti.

“Quando studi per fare soccorso una delle prime cose che ti insegnano è che se tu non sei al sicuro non puoi salvare gli altri, ecco, mettetevi al sicuro e poi, se volete, cercate gente che si vuole salvare da sola” scrive poi, continuando la riflessione su quanto, nel corso del tempo, sia arrivata a piacersi davvero e a volersi bene, a prescindere dall’immagine mostrata all’esterno. Alla foto sono arrivati tantissimi commenti dei fan, pronti sì a sottolineare il fascino della Delogu, ma anche (e soprattutto) la sua bravura e la stima per la sua persona, per un’ondata di affetto totale.