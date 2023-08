Diletta Leotta alla fine ha ceduto: tutti senza parole dopo averla vista così

Diletta Leotta si è data alla pazza gioia a poche settimane dalla nascita della bimba: l’amore incondizionato con Loris Karius al suo fianco, i fan senza parole

In poco tempo l’inviata di Dazn ha costruito rapidamente la sua famiglia. Ha conosciuto per puro caso l’ex portiere del Liverpool, Loris Karius, passato alla storia per le sue papere in finale di Champions League contro il Real Madrid. L’amore ha trionfato su tutto ancora una volta e tra poche settimane darà alla luce una bimba. Il loro annuncio su Instagram è stato davvero emozionante, ma ora si è fatta immortalare in uno scatto davvero suggestivo direttamente a bordo piscina.

La stessa Leotta non vede l’ora di far conoscere a tutti la sua bimba. Nelle ultime settimane per avvicinarsi a questo momento avvincente della sua vita, la conduttrice è stata protagonista con un podcast intitolato Mamma Dilettante, durante il quale ha potuto dialogare con diversi personaggi dello spettacolo e dello sport parlando di gravidanza e di come riuscire a fare la mamma.

Un altro timore per la bella e brava inviata di Dazn, che ha rinunciato alle sue vacanze all’estero per gli ultimi mesi davvero decisivi. Ha rivelato che la figlia nascerà a Milano con il termine fissato entro il 16 agosto: un momento davvero avvincente per la sua vita privata con al fianco la sua dolce metà Loris Karius.

Diletta Leotta, il gesto che non è passato inosservato: il post su Instagram

Ormai da tanto tempo l’inviata di Dazn e conduttrice radiofonica è sempre molto ammirata per i suoi modi di fare. Ha trovato l’amore nel portiere tedesco, Loris Karius, con i due che diventeranno a breve genitori della loro primogenita. In pochi mesi la sua vita sentimentale è cambiata definitivamente visto che in passato ha avuto numerosi flirt stando spesso al centro del gossip.

La stessa Diletta Leotta si è resa protagonista indossando il costume con la scritta Barbie. Sul suo profilo Instagram ha scritto: “Il mio Ken è migliore del vostro”. Una tendenza che ha fatto riavvicinare milioni di persone alla bambola più famosa di sempre: la Barbie-mania è ormai diventata nuovamente popolare. Tutto grazie al film di Greta Gerwing con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, con il colore rosa che è tornato prepotentemente prioritario nella scelta quotidiana dei vestiti e del make-up. Per la showgirl siciliana un costume nero intero ricco di brillantini a bordo piscina: uno scatto con l’amore che sgorga da tutti i pori.

Ora la coppia darà alla luce una bimba realizzando il sogno della loro vita. In poco tempo i due si sono avvicinati con un incontro casuale avvenuto a Londra per poi pensare a costruire insieme una famiglia. Karius ha rivelato nel podcast Mamma Dilettante che spera che sua figlia prenda le migliori qualità di mamma Diletta visto che lei è sempre positiva e di buon amore essendo socievole con le persone.