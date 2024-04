Usa queste 3 funzioni di OneNote di Microsoft e la vita ti cambierà per sempre

OneNote è un programma a disposizioni gratuitamente di chiunque abbia un account Microsoft. Questo programma ha moltissime funzioni alcune delle quali potrebbero cambiare la vita di ognuno di noi.

Nel mondo digitale di oggi, la memoria diventa sempre più volatile. Tra email, messaggi e appuntamenti, ricordare tutto diventa un’impresa. Ecco che entra in gioco Microsoft OneNote, un potente strumento che trasforma il tuo dispositivo in un taccuino digitale sempre con te. Non solo semplici appunti, ma una vera e propria memoria estesa, capace di gestire testi, immagini, audio e video.

Usa queste 3 funzioni di OneNote e la tua vita cambierà

OneNote non è solo un banale blocco note. Le sue funzioni avanzate lo rendono un vero e proprio assistente per la tua produttività. Tra le sue numerose funzioni ve ne sono 3 che veramente potrebbero dare una svolta a molte delle nostre attività quotidiane. Andiamo a scoprire quali sono queste 3 funzioni e come usarle.

Supponiamo che tu abbia trascritto un appunto, un pensiero, un memo, una riflessione su un foglio di carta, un post it, un blocco ecc. Adesso vorresti memorizzare sullo smartphone o sul pc quell’appunto per usarlo o averlo sempre a portata di mano. Lo puoi trascrivere a mano oppure puoi utilizzare OneNote. Fotografa l’appunto e OneNote grazie all’intelligenza artificiale estrae il testo in modo preciso e veloce, permettendoti di salvarlo e modificarlo come preferisci.

Altre due funzioni eccezionali di OneNote

Hai un sacco di carte a giro e vorresti mettere ordine? Trasforma i tuoi documenti cartacei in file digitali con un semplice tocco. L’app di OneNote per smartphone permette di acquisire scansioni di alta qualità, conservando le immagini o convertendole in testo modificabile.

Trasformazione degli appunti in testo digitale. Niente più foglietti volanti che si perdono! Con OneNote, puoi registrare le tue note vocali e l’app le trascriverà automaticamente in testo digitale, offrendoti la massima flessibilità e velocità nella ricerca.

OneNote, un ecosistema di produttività completo

Oltre a queste straordinarie funzioni, OneNote si integra perfettamente con la suite Microsoft Office. Puoi aggiungere note ai tuoi documenti Word, Excel o PowerPoint, oppure incorporare fogli di calcolo e presentazioni direttamente nei tuoi blocchi appunti. Che tu sia uno studente, un professionista o semplicemente una persona che desidera organizzare al meglio le proprie idee, OneNote è un’ottima soluzione.

