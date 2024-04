Spaghetti e lasagne sono la tua passione? Scopri se puoi battere questi record mondiali

Ognuno ha dei gusti specifici legati al cibo. Tra i piatti preferiti molti però indicano la pasta. Possiamo mangiarne poca o chiedere il bis. Ci sono dei primati curiosi che la riguardano. Eccone alcuni.

Cantava Fred Bongusto di un pasto con spaghetti, pollo e insalatina. Pizza, spaghetti e mandolino caratterizzavano l’Italia secondo gli stranieri in anni passati. La domenica dai nonni è nei ricordi di molti associata alle lasagne al forno. In qualsiasi formato e con condimenti di diverso tipo, il primo piatto di pasta è quasi insostituibile per la maggioranza degli italiani.

Un piatto che piace a molti

In varie regioni potremmo assaggiare delle ricette tipiche interessanti. Potrebbero riguardare gli ingredienti da aggiungere ad acqua e farina oppure la forma da dare all’impasto. La varietà delle salse dipende spesso dai prodotti del territorio. In alcuni casi ci si contende la paternità di una ricetta oppure si dibatte su come farla rispettando correttamente la tradizione. Esempi noti sono il pesto e la pasta alla carbonara.

Ci sono delle curiosità a livello internazionale riguardanti il cibo. Sappiamo ad esempio che esistono persone tra le più alte o più basse al mondo, ultracentenari e primati alimentari. Tra questi troviamo un record registrato il 3 agosto del 2023 a Londra. Leah Shutkever ha mangiato in 17.03 secondi un piatto di pasta entrando nel Guinness World Records. Chissà, forse sarà presto battuta da un italiano.

Storie da Guinness se spaghetti e lasagne sono la tua passione

Il record precedente riguardava la velocità. Uno invece sulla quantità è quello che Andre Ortolf raggiunse il 16 aprile 2021. Sembra che avesse mangiato 950 g di spaghetti. L’Italia punta molto sulla qualità della preparazione di un piatto e sulla sua presentazione. Ci sono comunque anche connazionali che si cimentano in eventi spettacolari con il cibo. Francesco Boggian a Londra nel 2008 avrebbe battuto un record sui tortelloni. Ne ha fatti 25 in 3 minuti.

Spostiamoci idealmente in Polonia. Sembra strano ma è proprio qui che è entrato nel Guinness World Records un piatto amato in Italia. Nel giugno del 2012 infatti il team del Magillo Restaurant ha preparato una lasagna da 4.865 kg. Il contenitore misurava 25 per 2,5 m. Cos’hanno in comune la Liguria e il Giappone? Un altro primato. Si tratta della lezione su come fare la pasta più partecipata al Mondo. Il record è stato raggiunto nel 2015 nel Kanezuka Park a Saitama. 391 partecipanti hanno imparato in 49 minuti e 13 secondi a fare le trofie. In conclusione, se spaghetti e lasagne sono la tua passione potresti provare un giorno a battere qualcuno di questi campioni mondiali.