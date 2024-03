In questo periodo, in Giappone, si festeggia una ricorrenza molto amata e che segna definitivamente l’inizio della primavera: l’Hanami. Anche in Italia è possibile assistere a questa manifestazione della natura.

La primavera porta con sé il risveglio della natura e delle fioriture, dopo un periodo di lungo riposo. Una delle fioriture più amate che avviene in aprile è quella dei fiori di ciliegio. Questa fioritura, in Giappone, prende il nome di Hanami, che significa “osservare i fiori”, ed è un vero e proprio evento tradizionale dove si celebra la bellezza dei fiori e della natura.

L’Hanami in Giappone

l’Hanami consiste in una festa all’aperto che ha luogo sotto gli alberi di ciliegio e dura all’incirca uno o due settimane. I fiori di ciliegio (Sakura in giapponese) iniziano a fiorire da metà gennaio fino ad inizio maggio in tutto il Giappone, ma raggiungono la piena fioritura proprio in aprile, quando si celebra la ricorrenza. La tradizione di ritrovarsi ad ammirare i ciliegi in fiore è nata secoli fa, circa nel 710. Oggi, si continua a celebrare questa festa per ammirare la bellezza della natura, delle fioriture e per dare inizio all’anno scolastico. Le persone, soprattutto i ragazzi, solitamente si ritrovano attorno agli alberi di ciliegio in fiore per fare piccoli pic nic o festicciole all’aperto. Questa tradizione, e precisamente vedere i ciliegi in fiore, si può vivere anche in Italia. Quindi non occorre andare dall’altra parte del mondo per prendere parte a questo spettacolo della natura.

Dal Giappone all’Italia: una tradizione tutta da scoprire

Non è necessario recarsi in Giappone per ammirare la magia dei fiori di ciliegio, dell’Hanami. Tra marzo e aprile sono molteplici le località italiane dove si possono ammirare. A Soave, in Veneto, al limitare dei filari, crescono diversi ciliegi che è possibile ammirare in fiore proprio in questo periodo. A Mason Vicentino, si trova un vero e proprio sentiero dove si possono ammirare i fiori di ciliegio. A Pasquetta, inoltre, si può partecipare alla tradizionale Marcia dei ciliegi in fiori.

A Vignola, in provincia di Modena, esiste la Festa dei ciliegi in fiore, località famosa per i suoi ciliegi e le sue ciliegie. Anche presso Villanova sull’Arda è possibile percorrere un sentiero che costeggia i ciliegi e quindi poter passeggiare sotto la loro incredibile fioritura. A Pedaso, viene organizzata una serata a tema Hanami nel residence Conte dei Ciliegi dove sono presenti oltre 2.500 alberi di ciliegio. A Roma si può vivere l’Hanami nel giardino dell’Istituto Giapponese di cultura.