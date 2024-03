Conosci questi incredibili record sulle uova? Se li racconti farai un figurone con gli amici

Uno degli alimenti più economici e facili da trovare è l’uovo. Possiamo utilizzarlo in varie ricette e donarlo di cioccolato a Pasqua. Scopriamo alcune curiosità e primati su uova di vario tipo.

Osservare di presenza o attraverso un documentario un nido ci riempie di meraviglia. Gli uccelli sono abili a formare con rametti e foglie di solito strutture resistenti e accoglienti. Lì verranno deposte le uova. L’uovo è uno dei simboli più presenti in vari popoli di diverse epoche storiche. Il motivo è facilmente intuibile, richiama la nascita di una nuova vita. Quando l’uovo dei volatili infatti si schiude esce un pulcino.

Nella tradizione cristiana è stato accolto soprattutto in riferimento al periodo pasquale. Il sepolcro all’apparenza freddo, privo di vita, nel giorno dopo il sabato svela il Cristo tornato in vita. Le uova sono anche un buon alimento. Le mangiamo da sole o in preparazioni dolci e salate.

Conosci questi incredibili record sulle uova? Ce ne sono di molto strani

Nel Guinness dei Primati troviamo tanti record riguardanti sport, altezze di uomini e donne, giochi da tavolo e molto altro. Ce ne sono anche legati alle uova. Ad esempio, il più grande uovo con sorpresa è stato prodotto negli Emirati Arabi Uniti. Misurava 280 cm di diametro e 183 cm di altezza. Il primato è stato registrato il 20 gennaio 2024.

In molti Paesi c’è l’usanza della caccia alle uova di Pasqua. Il primo aprile del 2007 negli Stati Uniti d’America 9.753 bambini hanno cercato 501.000 uova. L’evento da record si è svolto precisamente nel Cypress Gardens Adventure Park di Winter Haven in Florida. Per rimanere in tema, la più lunga fila di uova decorate contava 21.723 uova. Il primato si deve agli impiegati di Pays-d’Enhaut Tourisme della Svizzera. Il record risale al 2014.

Altri curiosi primati mondiali

Tra gli altri fantasiosi eventi da Guinness troviamo un albero di pecan a cui sono state appese 82.404 uova decorate di gallina. Il record del 16 marzo 2017 è stato raggiunto in Brasile. L’uovo di uccello più piccolo sarebbe quello registrato nel 1998 nel Guinness World Records in Giamaica. Apparteneva a un colibrì. L’uovo con un diametro di 5,25 mm misurava in lunghezza 7 mm. Il peso registrato era di soli 0,027 g.

Tra le altre curiosità, l’uovo più pesante di gallina si è registrato nel 1956 a Vineland nel New Jersey. L’esemplare di 454 g presentava due tuorli e due gusci. Ora che conosci questi incredibili record sulle uova puoi raccontarli in giro o cercare di batterne alcuni!