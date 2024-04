2 titoli di Stato che potrebbero rendere fino al 30% a scadenza

I Buoni del Tesoro Poliennale offrono rendimenti quasi certi ed una garanzia di rimborso offerta dallo Stato italiano. Alcuni di loro al prezzo attuale offrono a scadenza rendimenti attorno al 30%.

In un panorama economico in continua evoluzione, i BTP possono rappresentare un porto sicuro per gli investitori alla costantemente alla ricerca di opportunità garantite e redditizie. I Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) rappresentano una delle opzioni più stabili per chi desidera investire nel debito pubblico italiano. Infatti, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale sono garantiti dallo Stato italiano.

Sulla Borsa italiana sono quotati decine di BTP alcuni anche con rendimenti che a scadenza superano il 30%. È il caso del BTP con cedola al 2,5% e scadenza dicembre del 2032 e del BTP con cedola del 3.85% e scadenza a luglio 2034. Entrambi questi titoli offrono un rendimento totale a scadenza vicino al 30%. Analizziamo le loro caratteristiche.

2 titoli di Stato dal rendimento interessante

Il BTP con scadenza dicembre 2032 (Isin: IT0005494239) è un’obbligazione emessa dallo Stato italiano con un tasso cedolare annuo del 2,5%. Il titolo ha iniziato la sua negoziazione in Borsa nel 2022 e verrà rimborsato tra circa 8 anni e mezzo. Al momento della scrittura dell’articolo il suo prezzo era di 91,3 centesimi. A questo prezzo, la Borsa italiana indica che il rendimento effettivo a scadenza sarò del 3,7% lordo annuo. Ma quanto potrebbe essere il rendimento totale, investendo adesso e tenendo il titolo per 8 anni e mezzo? Il rendimento totale, al netto della imposizione fiscale, si approssimerebbe molto al 30%, per la precisione sarebbe del 29,4%

Quanto renderebbe il BTP decennale scadenza luglio 2034

Il BTP 3.85% scadenza luglio 2034 (Isin IT0005584856), con un tasso cedolare del 3,85%, ha una vita residua più lunga di due anni del precedente. Ed offre anche un rendimento cedolare superiore. Al momento di questa analisi è quotato sotto la pari, a 99,7 centesimi. A questo prezzo il rendimento effettivo a scadenza lordo sarebbe del 3,9% annuo, come indicato sul sito della Borsa italiana. Se mantenuto fino al rimborso, il rendimento totale al netto della imposizione fiscale, sarebbe di quasi il 35%.

Sia il BTP Tf 2,5% dicembre 2032 e che BTP 3,85% luglio 2034 offrono rendimenti tra i maggiori nel settore dei titoli di Stato italiani. Anche allungando la scadenza difficilmente si riuscirebbe ad ottenere un rendimento annuo netto molto maggiore. Entrambi offrono un rendimento totale a scadenza di circa il 30%, anche se alle condizioni attuali il decennale offre un rendimento totale maggiore di 5 punti. Tuttavia, la sua durata è superiore di circa un anno e mezzo rispetto al BTP con scadenza nel 2032.