Mal di testa da ansia e stress: prova questi 3 esercizi per farlo passare velocemente senza medicine

Capitano a tutti quei periodi in cui la vita ci mette a dura prova. Ansia e stress possono essere all’ordine del giorno e renderci la vita davvero impossibile. Ansia e stress hanno moltissimi modi diversi di manifestarsi. Cambiamenti d’umore repentini, agitazione, ma anche mal di stomaco, palpitazioni e mal di testa.

Oggi vogliamo occuparci in particolare di questo sintomo davvero molto comune che può manifestarsi con diverse intensità rendendoci difficili anche le più semplici attività quotidiane.

In ogni caso, che sia forte o lieve, il mal di testa può essere davvero fastidioso e darci il tormento per giorni. Ecco perché, con questo articolo, vogliamo svelarvi che è possibile farlo sparire in fretta senza ricorrere necessariamente ai farmaci.

Mal di testa da ansia e stress: come si manifesta?

Generalmente, questo tipo di dolore è il classico “cerchio alla testa”, cosiddetto perché si ha una sensazione di costrizione, come un elastico che ci stringe su entrambi i lati.

Tuttavia, non sempre il mal di testa da stress si limita a concentrarsi sul capo. Infatti, spesso questo parte dal capo, ma poi si irradia, fino a coinvolgere il cuoio capelluto e anche diversi gruppi muscolari. Alcuni esempi sono quelli del viso, del collo e delle spalle.

A peggiorare la situazione possono essere i dispositivi elettronici come schermi e smartphone, ma anche cattive abitudini come bere poca acqua e dormire poco.

Se il dolore non ti abbandona, ecco 3 modi per tornare a stare bene

Contro il mal di testa da ansia e stress puoi provare 3 esercizi che consigliano spesso anche dei fisioterapisti o posturologhi. Per il primo, poggia un dito sul mento e facendo pressione spingilo all’indietro, senza piegare il collo verso il basso. Mantieni la posizione per 5 secondi tenendo gli occhi chiusi. Ripeti l’esercizio 10 volte e il mal di testa passerà in fretta.

Per sapere se stai facendo l’esercizio in maniera corretta, quando porti il mento all’indietro dovrà formarsi il classico “doppio mento”. L’esercizio funziona perché rilassa i muscoli del collo riducendo il dolore alla testa.

Per il secondo esercizio serve un asciugamano. Ponilo dietro al collo tenendolo per le estremità. Mentre tiri l’asciugamano in avanti allunga lentamente il collo. Lo sguardo deve essere rivolto verso l’alto. Mantieni la posizione per pochi secondi e poi ripeti l’esercizio 5 o 6 volte.

Infine, poggia i gomiti sul tavolo e con pollice e indice di una mano afferra il naso alla radice esercitando una pressione decisa senza esagerare. Mantieni questa posizione per qualche secondo tenendo gli occhi chiusi. Ripeti l’esercizio 3 volte.

Questa serie di eserciti ti aiuteranno a sbarazzarti dal mal di testa senza fatica e senza assumere farmaci.

Comunque il consiglio migliore rimane sempre quello di rivolgersi a uno speciaista per tutti i controlli adeguati.