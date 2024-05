Il cielo di maggio straripa di eventi stellari: fortuna e prosperità per questi 3 segni zodiacali

Le armonie cosmiche sono in continuo mutamento. L’ordine dei pianeti e delle costellazioni di stelle si muove. A maggio il cielo sarà un fermento di spostamenti. Un mese ricco di avvenimenti, dunque, per chi li vuole interpretare.

Solo nei primi giorni del mese ci sarà l’occultazione di Saturno da parte della Luna del 3 maggio, e quella di Marte del 5 maggio; ma anche il passaggio presso Mercurio che culminerà finalmente nella Luna Nuova dell’8 maggio. Si tratta di un avvicendamento planetario dirompente ed affascinante, che porta ad uno scombussolamento degli equilibri cosmici. Per gli amanti del cielo notturno, da non perdere poi il passaggio delle stelle cadenti: le meteoriti Eta Aquaridi pioveranno nel cielo proprio in quelle sere. Il cielo di maggio straripa di eventi stellari: fortuna e prosperità per alcuni fortunati figli dell’Oroscopo.

Il segno del mese sarà lo Scorpione. Ha ricevuto molte critiche, specie perché i tatticismi di questo segno risultano difficilmente comprensibili agli occhi esterni. Eppure, i piani vanno letti a lungo termine. Anche quando il vento sembrava indicare il viaggio, negli ultimi mesi hanno tergiversato. La ragione era preparare l’imbarcazione al meglio. Nel mese di maggio ci sarà una soddisfazione proveniente dall’ambito lavorativo. Saturno acquietato indica infatti un clima di riconciliazione. Chi semina, alla fine raccoglie.

Quando la Luna è in subbuglio, questa porta sempre conseguenze sui Gemelli, carattere lunatico dell’universo per eccellenza. La luna nuova in Toro fungerà da punto di passaggio: prima ci sarà inquietudine con qualche punta di acidità. Una irrazionalità remota e profonda che sconvolge le giornate e rende movimentati anche i giorni di riposo. Poi ci sarà una nuova luce: i figli dei Gemelli saranno concentrati sull’obiettivo. Zero distrazioni, ma un rendimento fatto di allegra vitalità. Sono le premesse della prosperità. La percezione del lavoro sarà nobilitante, anche quando appare difficoltoso. In amore c’è l’emergere di una forza profonda nascosta da tempo. Si tratta di un geyser, che riporta verso il cielo un’energia latente. La sfrutteranno in piena serenità.

Prenderanno il treno delle opportunità i figli dell’Aquario? Saturno sembra favorevole. L’incognita è la presa di coscienza. Spesso a scavare si trovano dei tesori, ma bisogna avere pazienza. Quella stessa dote che a loro stava mancando al termine di un aprile inquieto. Ma le porte del destino sono aperte. Un trucco per catalizzare le energie sull’obiettivo? Avere fiducia nel tempo. Anche le apparenti ingiustizie nel lungo termine diventeranno parte di un percorso maggiore di serenità. Tutto assume senso, basta utilizzare una prospettiva maggiore. Se sapranno fare questo, la fortuna sorriderà.