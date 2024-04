Sai che a Milano puoi fare una cena a base di insetti? Ecco tutto quello che puoi provare da Entonote

In quest’associazione culturale, potrai scoprire tanti piatti della tradizione rivisitati in chiave “sostenibile”. Un’esperienza assolutamente da provare.

Negli ultimi anni, l’attenzione verso l’impatto ambientale della nostra alimentazione è cresciuta esponenzialmente. Studi scientifici hanno messo in luce come la produzione di carne sia una delle principali fonti di inquinamento e sfruttamento delle risorse del pianeta. Questa crescente consapevolezza ha spinto molti (anche personaggi famosi) a virare verso diete più sostenibili, come quelle vegetariane e vegane. In questo contesto di ricerca di alternative più rispettose dell’ambiente, a Milano emerge un’opzione gastronomica innovativa e audace: Entonote. Quest’associazione culturale si distingue per un’offerta culinaria unica, con un ingrediente principale fuori dall’ordinario: gli insetti.

Sai che a Milano puoi fare una cena a dir poco innovativa? Gli insetti saranno l’ingrediente speciale

A Milano ci sono molti ristoranti particolari. Il menù di Entonote, però, lo è un po’ di più: propone, infatti, una vasta gamma di piatti che trasformano gli insetti in vere e proprie delizie culinarie. I clienti possono sperimentare sapori nuovi e inaspettati, come i ravioli ripieni di tarme, che combinano la tradizione della pasta fatta in casa con un ripieno decisamente non convenzionale. Allo stesso modo, le orecchiette alle cime di rapa vengono arricchite da grilli affumicati, offrendo un connubio sorprendente tra il gusto ben noto delle verdure e il sapore nuovo degli insetti. Questa varietà nel menù non solo dimostra l’impegno di Entonote nel proporre piatti innovativi, ma apre anche agli ospiti la porta verso un mondo di sapori completamente inaspettato.

Perché mangiare insetti

Ora che sai che a Milano puoi fare una cena così particolare, potrebbe sorgerti spontanea una domanda: ma perché dovrei mangiare insetti? Scopriresti che i vantaggi sono molteplici. La scelta di basare il menù sugli insetti, infatti, non è solo una novità culinaria, ma segue una logica ben precisa. Secondo le informazioni condivise da Entonote, gli insetti rappresentano una fonte di cibo sostenibile sotto molti aspetti. Dal punto di vista nutrizionale, sono ricchi di proteine, vitamine e minerali, offrendo quindi un’alternativa salutare alla carne tradizionale. In termini di impatto ambientale, l’allevamento di insetti richiede meno risorse naturali, e produce meno emissioni di gas serra rispetto all’allevamento e al trattamento di bestiame. Inoltre, gli insetti possono essere considerati una risorsa gastronomica versatile, capace di arricchire i piatti con sapori e texture nuovi ed esaltanti. Per tutti questi motivi, mangiare da Entonote è un’esperienza unica, che tutti dovremmo testare almeno una volta nella vita.