I 3 migliori smartphone sotto i 350€ da comprare se vuoi scattare ottime foto e avere una buona batteria

Hai bisogno di cambiare smartphone, ma non hai idea di cosa comprare, sia per una questione di budget che di offerta di mercato? Districarsi tra i vari modelli può diventare un’impresa se non si ha dimestichezza con le varie specifiche! In questo articolo ti aiuteremo nella scelta, mostrandoti dei modelli validi che non costano troppo.

3 smartphone sotto i 350€ che possono durare anche per anni

L’attuale panorama degli smartphone è molto variegato, e offre l’incredibile opportunità di trovare dispositivi di qualità a prezzi ragionevoli. In un mercato sempre più competitivo, infatti, è possibile trovare smartphone anche sotto i 350€. Un prezzo, insomma, ragionevole e che, soprattutto, non costringe i consumatori a fare rinunce in termini di prestazioni, design e funzionalità.

Il primo smartphone che soddisfa questi requisiti è il “OnePlus Nord 2T 5G”, nella versione con 8gb di RAM e 128gb di memoria integrata. Si tratta di un dispositivo che offre una tripla fotocamera da 50MP e un display AMOLED da 6,43″ a 90Hz. Buona anche la batteria, che promette una carica completa in soli 20 minuti. Il prezzo si aggira, attualmente, intorno ai 340€ su amazon.

Spostiamoci in casa Samsung, che si conferma, come sempre, regina anche degli smartphone di fascia media. Sotto i 350€, troviamo il “Galaxy A54” che si assicura immagini nitide e fluide, grazie al suo display AMOLED da 6,4 pollici da 120Hz. Anche il comparto fotografico è una garanzia, grazie alla tripla fotocamera posteriore che include un sensore principale da 50 megapixel. La batteria, invece, ha un’autonomia superiore alla media, grazie alla quale è possibile utilizzare il telefono per un giorno e mezzo con una singola carica. Prezzo? Circa 295€. Un vero affare!

Infine, abbiamo il modello “HONOR 50 5G”, disponibile ad un prezzo ancora più basso (circa 280€). Quest’ultimo dispositivo vanta un display curvo OLED con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. La fotocamera principale da 108 megapixel cattura immagini dettagliate e vivide. Nonostante il prezzo contenuto, questo modello offre prestazioni elevate anche in termini di consumo energetico, rendendolo un’ottima scelta per chi cerca il miglior rapporto qualità-prezzo.

Puoi risparmiare acquistano anche modelli di seconda mano o ricondizionati

Insomma, questi sono i 3 migliori smartphone sotto i 350€. Per chi desidera, però, modelli più performanti a questi prezzi, si potrebbe optare per l’acquisto di smartphone di seconda mano, o ricondizionati. Acquistare un dispositivo nel mercato secondario, da venditori affidabili, o piattaforme certificate, può essere la scelta migliore, soprattutto se si cercano top di gamma delle passate generazioni.