Sei un appassionato del LEGO? Non puoi perdere una visita a questa cittadina unica al Mondo, dove i mattoncini sono di casa

I mattoncini LEGO rappresentano, per tanti, un bellissimo ricordo dell’infanzia. Difficile che, almeno una volta nella vita, ognuno di noi non si sia messo a costruire qualcosa. E va detto che molti adulti continuano a farlo, come hobby. Ecco, allora, una cittadina che fa al caso vostro.

Alzi la mano chi, almeno una volta nella sua esistenza, non abbia costruito qualcosa con i mattoncini LEGO. Almeno da giovani, ci sarà, quasi sicuramente, capitato di farceli regalare, magari per Natale. Una passione che poi, a molti, è rimasta anche in età adulta, visto che questi mattoncini non hanno età.

Ormai, con i LEGO, si può riprodurre veramente di tutto. Ad esempio, esiste il set con i personaggi di Harry Potter. Come quello che ti permette di assemblare il Castello di Hogwarts: Sala Grande. Oppure, si può prenotare il set con Notre-Dame de Paris. Amate le favole? Ecco il cottage di Biancaneve e i Sette Nani. Ci sono quelli ispirati a Star Wars. O costruzioni pensate per gli amanti dei videogiochi, come quelle dedicate a Super Mario, per fare un esempio.

Sei un appassionato del LEGO? Non puoi perdere una visita in questa cittadina particolare

Insomma, sono pensati per andare incontro ai gusti di tutti e uno dei segreti del loro successo è proprio questa versatilità. Benissimo, come unire questa passione per i LEGO con una visita, magari di un fine settimana?

L’idea è quella di andare in una cittadina che è molto legata ai LEGO. Stiamo parlando di Billund, città danese. Famosa nel mondo per essere la città dei LEGO. Infatti, si deve tornare indietro nel 1932 quando Ole Kirk Christiansen aprì una fabbrica di giocattoli che chiamò proprio Lego.

Ecco cosa si vedrà andando in vista a Billund, la città dei LEGO

Sei un appassionato del LEGO? Non puoi perdere, insomma, un week-end a Billund, in alternativa da uno che potreste fare in Italia, al lago. Non a caso, venendo qui, a Billund, potrete visitare Legoland, parco di divertimenti, ovviamente a tema. Dove troverete, ad esempio, i monumenti più famosi, una sorta di Mondo in miniatura, anzi in mattoncino. In ogni caso, girando per Billund, vedrete tante case colorate, proprio come se fossero delle costruzioni LEGO.

Nella cittadina, esiste anche il parco acquatico Lalandia. Abbiamo controllato con Booking, e dormire un sabato sera a Billund potrebbe costare intorno ai 100-150 euro. Potrete gustare, nei ristoranti, ad esempio, zuppa di cipolla, carne, pesce. Attenzione, che i prezzi sono molto cari.