Da Nord a Sud, ecco i nuovi 7 borghi più belli d’Italia: economici e perfetti per una gita fuori porta

Natura, cultura, bellezza e storia. Queste sono le caratteristiche principali dei nuovi 7 borghi più belli d’Italia. Mete ideali per tutta la famiglia e per una gita fuori porta.

Che l’Italia sia considerata uno dei luoghi più belli al Mondo, è una verità nota a tutti. Una terra dal patrimonio culturale, storico, paesaggistico ineguagliabile. Tante meraviglie che da Nord a Sud, incantano e lasciano senza fiato i turisti.

Mare, montagna, paesaggi meravigliosi e grandi città storiche.

L’importanza dei piccoli paesi

Non dimentichiamo i piccoli borghi, nascosti tra i boschi, arroccati tra le rocce o sulle scogliere. Alle volte abitati solo da pochissime anime.

Molte delle bellezze italiane si trovano proprio in questi piccoli paesini, spesso poco conosciuti.

Ecco perché l’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” dal 2002 ha l’obiettivo di valorizzare e far conoscere questi centri. Un importante organizzazione che raccoglie il patrimonio culturale, storico, culinario dell’Italia meno conosciuta.

Entrare a far parte di questo prestigioso circolo è un obiettivo per molte piccole comunità. Un’opportunità per farsi conoscere e acquistare notorietà.

Nel novembre scorso, sono stati ben 7 i borghi ammessi all’interno dell’Associazione. Vediamo quali sono e quali meraviglie offrono ai loro visitatori.

Da Nord a Sud, ecco i nuovi 7 borghi tra i più belli d’Italia

Partiamo da Maccagno Imperiale in provincia di Varese. Questo borgo affascinante si estende sulle sponde del lago Maggiore. Un paese caratterizzato da stradine acciottolate, scalinate e bellissimi affreschi.

Spostiamoci in Liguria e più precisamente in provincia di Imperia. Qui troviamo Badalucco, un borgo di circa 1000 abitanti, arroccato al fianco di una collina. I muri del suo centro storico ospitano delle bellissime opere che ravvivano lestradine.

Monteprandone è un paese in provincia di Ascoli Piceno, a pochi km dal mar Adriatico. Il suo centro storico è uno dei più belli delle Marche.

Anche Giano dell’Umbria è stato eletto borgo più bello d’Italia. Un piccolo paese adagiato sulla collina e circondato da uliveti e vigne.

La cittadina di Palena, in Abruzzo, è un borgo davvero affascinate. Sono da vedere le sue chiese e il castello Ducale.

Andiamo al Sud e precisamente in provincia di Avellino. Qui troviamo Frigento, un antico borgo dove storia, cultura e natura si fondono armoniosamente.

In Sicilia, si c’è Agira, prima colonia greca. È uno dei centri più antichi dell’isola e possiede un variegato patrimonio artistico e archeologico.