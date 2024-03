Ti sei mai chiesto quanto possa valere una cena in uno dei migliori ristoranti stellati al mondo? Anzi, qual è questo miglior ristorante? Sappi solo che se ci metti piede, devi spendere almeno mille euro.

Per andare alla ricerca dei ristoranti più costosi, bisogna recarsi nelle città dove il costo della vita è più alto. Ma non si sta parlando di ristoranti dove una cena può costare 200 euro a testa, le cifre che lievitano intorno ai ristoranti stellati superano i 1.000 euro. I ristoranti Michelin sono più di quattromila in giro per il Mondo e l’Italia ne detiene il primato per averne sul suo suolo 365. Tuttavia, non possiede il primo posto per avere il ristorante più caro al mondo, questo onore va alla Spagna.

I ristoranti stellati più costosi al Mondo

Avere una o più stelle Michelin è sinonimo di qualità, e si è ben consapevoli di quanto la qualità si paghi se si sta parlando di cibo. Quando si entra in un ristorante stellato, lo si fa per l’esperienza culinaria e dalla scelta dei prodotti ricercati. Se si potesse fare una classifica, l’Italia sarebbe al decimo posto con il ristorante Piazza Duomo ad Alba, dove un menù degustazione vale più di 500 euro a persona. Salendo al nono posto si potrebbe trovare il Guy Savoy di Parigi (menù a partire da 530 euro a persona). Ottavo, settimo e sesto sarebbero detenuti dal Giappone: Gion Maruyama e Kikunoi Honten di Kyoto e la La Table di Joël Robuchon di Tokyo dove i menù si aggirano intorno ai 600 euro. Al quinto posto ci sarebbe il Masa di New York (menù da 706 euro), al quarto si ritornerebbe a Tokyo con il Azabu Kadowaki, mentre il terzo posto lo deterrebbe il Kitcho Arashiyama Honten di Kyoto. Infine, al secondo posto si potrebbe trovare Ultraviolet di Paul Pairet situato a Shanghai in Cina. Il primato per ristorante più costoso? Bisogna volare in Spagna per scoprirlo.

Se entri in questo ristorante spendi almeno 1.500 euro

Il primato per avere il menù più costoso tra i ristoranti stellati lo detiene il ristorante Sublimotion ad Ibiza. A testa, per un menù degustazione, si spende più di 1.500 euro e chi l’ha provato afferma di aver fatto parte di un’esperienza davvero insolita, peculiare ed innovativa. Il ristorante si trova nell’hotel Hard Rock ed è gestito dallo chef Paco Roncero. Di questo percorso culinario possono beneficiarne solamente dodici persone a serata.