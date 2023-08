Andare alle terme di notte: che magia! Ecco dove puoi vivere quest’esperienza

Volete andare alle terme di notte? Ecco dove puoi vivere quest’esperienza magica, è semplicemente pazzesco e non ve ne pentirete

Le terme sono da sempre uno dei luoghi più apprezzati quando si tratta di rilassarsi. Non c’è niente di meglio che fare un bagno nelle acque termali calde, farsi fare un bel massaggio rilassante o visitare luoghi immersi nella natura. Fortunatamente in Italia ci sono diverse località che permettono di fare ciò, sia gratuite che a pagamento.

Potete per esempio pensare di addentrarvi tra le Alpi del nord Italia, oppure visitare le sorgenti naturali in Toscana. Anche il sud Italia può vantare posti magnifici dove potersi rilassare e godere i benefici dell’acqua termale. Ma dove andare per vivere un’esperienza magica delle terme di notte? Ecco i migliori posti dove poter soddisfare le vostre voglie, non ne potrete più fare a meno.

Terme di notte, ecco i migliori posti per vivere quest’esperienza

Volete del sano riposo e non sapete dove andare alle terme? Ci sono alcuni luoghi indicati per poter vivere una magnifica esperienza di notte, con le luci e il buio in cielo che rendono il tutto più suggestivo e vi faranno vivere una o più giornate semplicemente indimenticabili.

Partiamo dalle Terme dei Papi a Viterbo, con oltre 2000 metri quadrati di piscina dove poter rilassare corpo e mente con le acque calde che allenteranno ogni tensione e stress. Discorso simile per le Terme di Chianciano, dove potrete godere delle proprietà benefiche termali ammirando le stelle. Molto apprezzate le Terme di Merano, con ottomila metri quadrati che si dividono in 25 piscine termali, 1250 metri quadrati di saune e 26 sale per trattamenti di bellezza.

Come non menzionare le terme di San Giovanni, dove potrete girare in accappatoio con un bicchiere di champagne per un’esperienza sotto le stelle indimenticabile. Sempre più visitatori decidono di andare alle terme di Colà Lazise, nello splendido parco della Villa dei Cedri per trovare un po’ di relax e benessere. Chiudiamo con le terme di Sirmione e con la Grotta Giusti, altri due posti incredibili che vi concederanno la possibilità di stare in piscine enormi e godervi lo spettacolo naturale del cielo la notte. Menzione d’onore per le Terme di Saturnia, accessibili gratuitamente in Toscana sia di giorno che di notte, con tanto di parcheggio gratuito e bar dove godervi un calice di vino o un buon caffè.