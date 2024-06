Se apprezzi Robbie Williams puoi scoprire ad Amsterdam un suo aspetto sorprendente meno conosciuto

La musica fa parte della nostra quotidianità in molteplici forme. Tra i cantanti più apprezzati al Mondo c’è Robbie Williams. Pochi conoscono una sua passione, ora in mostra ad Amsterdam. Ecco di cosa si tratta.

Esprimere un pensiero, un’opinione, un sentimento o delle emozioni è permesso all’uomo tramite soprattutto il suo corpo. Parliamo, discutiamo, piangiamo o ridiamo e anche accarezziamo e abbracciamo. Ci sono anche altri modi di comunicare. Pensiamo ad esempio alla musica. Melodie o canzoni accompagnano le nostre vite e possono trasmetterci pensieri o suscitare in noi ricordi ed emozioni. Un altro mezzo di espressione riguarda le arti figurative, soprattutto la pittura.

Artisti poliedrici

Chi è nato con un talento artistico spesso si trova nel corso degli anni ad esprimersi in molti modi. Tra gli esempi più famosi troviamo Franco Battiato, cantautore studioso di filosofie orientali e anche dedito alla pittura. David Bowie è un altro artista poliedrico di cui si conosce pure una produzione pittorica. Lo stesso si può dire di molti altri, tra cui Cat Stevens e Bob Dylan. Una mostra di questo famoso menestrello della musica insignito dal Premio Nobel si è tenuta lo scorso anno a Roma. Fermare su tela un momento di vita o trasportarvi il mondo interiore o un’emozione è affine alla composizione musicale.

Se apprezzi Robbie Williams puoi scoprire ad Amsterdam una sua produzione artistica

Nella lunga lista di cantanti, autori e musicisti appassionati d’arte c’è anche Robbie Williams. Nato in Inghilterra nel 1974, cominciò a farsi notare facendo parte della boy band Take That negli anni Novanta. Dopo pochi anni decise di iniziare una carriera da solista, raccogliendo apprezzamenti in tutto il Mondo. Purtroppo, come a volte accade, il successo gli portò luci e ombre e fu costretto a cercare aiuto in alcuni centri di riabilitazione. Un modo per risollevarsi fu la pratica del disegno e della pittura.

La mostra “Robbie Williams: Pride and Self-Prejudice” è attualmente in corso ad Amsterdam. In visita in questa città dei Paesi Bassi ci si può recare al Moco Museum fino all’8 luglio 2024 per ammirare le opere d’arte di questa famosa pop star inglese. Il biglietto intero partirebbe da circa 21 euro. In Spagna, invece, la mostra di sue 18 opere inedite “Confessions of a Crowded Mind” sarà aperta al pubblico al Moco Museum di Barcellona dal 21 giugno. Il costo del biglietto intero partirebbe da circa 15 euro. Se apprezzi Robbie Williams puoi scoprire ad Amsterdam e anche a Barcellona, quindi, un’altra sua dote, oltre quella musicale.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Consultare il sito ufficiale per ulteriori dettagli)