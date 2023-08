Scatti di ira, fanno male agli altri ma anche a te stesso: ecco perché diventi aggressivo all’improvviso

Gli scatti di rabbia celano sempre qualcosa che andrebbe indagato. Scopri perché diventi aggressivo e come migliorare questa condizione.

Prima o poi capita a tutti di sentirsi arrabbiati per qualcosa e di avere degli scatti di ira, più o meno esagerati e in grado di compromettere le relazioni che si hanno con gli altri.

Sebbene la rabbia sia un’emozione del tutto naturale e che è giusto esprimere, è importante anche imparare a dosarla, evitando reazioni eccessive. Inoltre, quando quest’intento non riesce, può essere importante cercare le cause che si nascondo dietro ad ogni scatto d’ira. Riuscirci, infatti, può aiutare più di quanto si pensi a migliorare la propria vita ed il rapporto con le persone care.

Scatti di ira incontrollati: da cosa dipendono e come rimediarvi

Arrabbiarsi per ogni piccola cosa determina solitamente una frustrazione di fondo che è sempre molto importante cercare di comprendere. Quando si è in preda ad un attacco di ira, infatti, si tende a dire cose anche molto spiacevoli. Un po’ per far sentire all’altra persona il dolore che si prova e un po’ perché in uno stato d’animo simile può essere davvero difficile controllarsi.

Ma quali sono i motivi esatti che si celano dietro ogni scatto di rabbia? Alla base possono essercene diversi e tutti inerenti a problemi con la propria persona. Tra i più importanti ricordiamo:

Scarsa accettazione di sé

Insicurezza

Problemi irrisolti nel passato

Paura dell’abbandono

Scarsa fiducia negli altri

Insoddisfazione per la propria vita

Ovviamente ognuno di questi problemi andrebbe accuratamente indagato e a volte per farlo può essere utile l’aiuto di uno psicoterapeuta. Solo così, infatti, sarà possibile godere a pieno di una vita soddisfacente e ricca di emozioni positive. Una vita nella quale poter portare avanti relazioni sane e prive di problemi. Non va infatti dimenticato che ad ogni scatto d’ira, specie se all’apparenza immotivata o esagerata, chi subisce accuse e critiche finisce con il sentirti fortemente a disagio. E questo, con l’andare del tempo, potrebbe portare gli altri a prendere le distanze o ad allontanarsi anche per sempre. Il tutto con una compromissione non indifferente dello stile di vita.

Ecco, quindi, che così come è importante trovare delle strategie per contrastare la tristezza, si rivela utile poter lavorare anche sulla rabbia. Imparare a gestirla, infatti, non rappresenta più solo un modo per trovare una pace interiore in grado di far gestire al meglio gli eventi e le emozioni che si provano ma anche un mezzo per mantenere intatti i rapporti sociali e, in particolar modo, quelli con le persone più care.