Sai a cosa serve il secondo foro della linguetta di una lattina? Una cosa utilissima conosciuta da pochi

Si tratta di una curiosità a cui probabilmente non avevi mai pensato, o forse sì. Ebbene, ecco a che cosa serve

Di lattine, negli anni ne avremmo consumate davvero a bizzeffe. Coca Cola, aranciata, acqua gassata e tanti altri prodotti sono passati per la nostra bocca.

Basta poco per aprire una lattina, grazie alla sua comoda linguetta. Con una semplice pressione, si può gustare con grande piacere una bella bevanda fresca.

E soprattutto in un periodo come quello estivo, davvero non c’è niente di meglio per dissetarsi un po’, magari approfittando anche di un momento di relax.

Qualcuno, tuttavia, non ci avrà fatto caso, preso dal desiderio di dissetarsi in fretta. Si pensa, infatti, a staccare la linguetta, bere il contenuto della lattina e gettarla subito via.

Eppure, forse qualcuno se lo sarà chiesto, qualcun altro no, ma c’è un particolare da notare. La linguetta della lattina ha un buco. Non si tratta, infatti, soltanto di un modo per chiudere la lattina, ma c’è anche altro.

Buco nella linguetta della lattina: a cos’altro serve?

La linguetta è costituita da due fori. Quello che si trova più vicino all’attaccatura consente alla linguetta di restare ben salda sulla lattina, in modo che non finisca nella bevanda che ci apprestiamo a consumare.

Il secondo foro, invece, è importante perché è proprio lui che aiuta nel processo di apertura della lattina. Ma c’è un’altra ragione per cui c’è. Quando si tratta di bevande, il foro consente di mettere la cannuccia nella lattina e farla stare ferma.

È questo il suo secondo scopo, e quasi nessuno ne è al corrente. Il punto è, e in effetti, se ci si riflette, lo si sa, che bere dalla lattina non è propriamente raccomandato, per una questione igienica.

Ecco perché bere con una cannuccia è la cosa migliore da fare, per evitare i suddetti problemi e stare sicuri. Grazie al secondo foro, la cannuccia resta ferma e non galleggia, così è anche più comodo bere, in santa pace.

Il fatto è che quasi nessuno lo sa, e quindi non sfrutta questa possibilità, come d’altronde capita quando non si sanno molte cose, nella vita. Ma adesso che ne siete al corrente, certamente sarà una prova che potreste voler fare.

D’altronde, visto che lo hanno creato appositamente con questo scopo, tanto vale approfittarne.