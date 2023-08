Psico-test: razionale o emotivo? Scopri qual è la tua vera personalità

Test di personalità: cosa vedi per prima? La risposta ti rivelerà come sei in realtà nella vita di tutti i giorni. Fai con noi questo nuovo e semplicissimo test.

Non tutti si rivelano per quello che si è in realtà, dal momento che per molti è importante il giudizio delle persone (anche se in realtà non si dovrebbe dare tanta importanza). I test di personalità ci aiutano anche in questo: cercano di far comprendere la tua vera natura.

Ma non solo: se fatti con una certa costanza, riescono anche a mantenere giovane il tuo cervello. Ma attenzione: nessuno di questi ha una valenza scientifica, dal momento che questo organo è quello più complesso del nostro organismo. Fare questi tipi di test non richiede molto tempo e sono anche molto facili da eseguire: sopra ti abbiamo posto una foto nella quale sono raffigurati tre alberi. Dovrai solo dire con sincerità quello che ti piace di più. Non dovrai soffermarti tanto su questa immagine: la prima risposta è quella che conta.

Solo in seguito, potrai andare a vedere cosa dice il profilo della scelta che hai compiuto. Allora, quale albero ti ha colpito di più: il primo, il secondo o il terzo?

Test personalità: quale immagine ti piace di più? Ecco cosa rivela di te

Se ti ha colpito di più il primo allora vuol dire che sei una persona molto razionale. Analizzi tutto quello che succede per filo e per segno, non ti fai sfuggire proprio nulla. Per chi non ti conosce, potresti sembrare una persona che sta sempre sulle sue, ma in realtà stai solo analizzando tutto quello che ti circonda. Lasciati andare un po’ di più.

Se ti ha colpito di più il secondo, invece, sta a significare che sei una persona molto emotiva. Le tue decisioni spesso e volentieri le prendi in base al tuo istinto. Sei anche molto empatico ed intuivo: i tuoi amici ti cercano sempre se vogliono un consiglio sincero.

Se ti ha colpito di più il terzo, infine, allora vuol dire che sei un perfetto mix tra una persona razionale ed emotiva. Questo che vuol dire? Alcune volte dai più importanza a quello che dice il tuo cervello, altre invece a quello che dice il tuo cuore. Non stai lì a pensare troppo alle conseguenze delle tue azioni. E questo aspetto del tuo carattere ha dei risvolti positivi che negativi.

E tu quale albero ti ha colpito maggiormente: il primo, il secondo o il terzo? Che tipo di persona sei, come affronti la tua vita?