Sarà un marzo incredibilmente ricco per i Gemelli, ma attenzione perché altri 2 segni saranno puniti da Saturno contro

Il mese di marzo potrebbe iniziare con il piede sbagliato per 2 segni zodiacali. Un particolare movimento astrale potrebbe dare a qualcuno del filo da torcere, ma fortunatamente non sarà così per tutti.

Domani sarà il primo giorno di marzo. La primavera è ormai vicina e la nostra mente inizia a sognare gite fuori porta e viaggi in posti favolosi. Con l’arrivo del caldo e delle belle giornate il nostro umore migliora, ma i pianeti potrebbero incidere in qualche modo rendendoci la vita più dura.

Oggi ci concentreremo su 3 segni zodiacali che vivranno l’inizio di marzo in modi completamente diversi. A fare la differenza sarà Saturno in opposizione che agisce sulle emozioni, sul fisico e sulla capacità di affrontare le avversità. Mentre la fortuna sarà dalla parte dei Gemelli, Saturno metterà i bastoni tra le ruote ad altri 2 segni zodiacali e ora vi spieghiamo perché. Se vuoi saperne di più, continua qui di seguito nella lettura.

Sarà un marzo incredibilmente fortunato per i Gemelli dopo mesi di dubbi e insoddisfazioni

Ricorderete con gioia il prossimo mese di marzo. I nati sotto il segno dei Gemelli potrebbero aver vissuto di recente un periodo decisamente negativo, ma adesso è arrivato il momento della svolta. Vi sentivate incompresi e sottovalutati, ma a breve si affaccerà un’ottima opportunità per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Grazie all’aiuto di una persona che conoscete da tempo avete ottenuto la possibilità per dare una svolta alla vostra carriera. Saranno settimane davvero stimolanti e di grande crescita professionale. Finalmente vi verrà offerto un compenso all’altezza delle vostre capacità e competenze. Torna così il buon umore e la serenità nei rapporti con la famiglia, il partner e gli amici.

Problemi di coppia e momenti di tensione sul lavoro all’inizio del mese per 2 segni di terra

Gli appartenenti al segno della Vergine potrebbero vivere giorni davvero ostili. Nelle prossime settimane, Saturno contro porrà un ostacolo dietro l’altro e tutto vi sembrerà complicato.

I colleghi si mostreranno poco collaborativi e dover risolvere da soli tutti i problemi vi renderà molto nervosi.

Queste tensioni potrebbero riflettersi sul fisico e potreste avere problemi di insonnia e di ansia. Bisognerà avere pazienza e cercare di risolvere un problema alla volta.

Sarà un marzo incredibilmente sfortunato anche per i Capricorno. Nel vostro caso i problemi saranno maggiormente legati alla sfera sentimentale. Non riuscite più ad avere fiducia nel partner e chi è in coppia da tempo potrebbe decidere di mettere la relazione in discussione.

Saturno contro agisce sull’umore che vi renderà anche meno produttivi e molto distratti sul lavoro. Attenzione a non commettere passi falsi. Si tratta di una fase passeggera, cercate di resistere.