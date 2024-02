Conosci questi trucchetti da usare in cucina? Sono soluzioni a costo zero se ti mancano alcuni utensili

Quando si va a fare la spesa possiamo a volte dimenticare qualcosa. A casa, quindi, per preparare una ricetta ci arrangiamo con ciò che abbiamo. Invece di usare il burro usiamo l’olio e viceversa, oppure al posto degli spaghetti cuociamo i bucatini. Per alcune funzioni nei negozi possiamo comprare gli oggetti adatti. In caso di mancanza ecco qualche spunto da provare.

Come si suol dire, il bisogno aguzza l’ingegno. Lo sapevano bene nonni e bisnonni e anche gli antenati, alle prese con difficoltà quotidiane. Possono presentarsi sul lavoro o a casa e in ambiti tra i più vari. Il caso, la logica, la ragione e la creatività aiutano a risolvere vari problemi. Pensiamo anche ad alcune scoperte della fisica o della chimica. In cucina in mancanza di alcuni utensili o per evitare di comprarli, possiamo fare alcune cose con ciò che abbiamo già.

Scopri se conosci questi trucchetti da usare in cucina

In alcune ricette si utilizza il prezzemolo. In altre, specialmente per preparare il soffritto, abbiamo bisogno del sedano. Togliere a mano le foglie che servono o utilizzare il coltello potrebbe essere fastidioso. Prendiamo la grattugia a quattro lati. Di solito ci serve per il formaggio. È utile anche per grattugiare il pane raffermo o il cioccolato. Adesso dovremmo inserire un gambo della nostra verdura in uno dei fori più grandi. Tiriamolo dall’interno. Abbiamo adesso tante utili foglioline. La grattugia è sporca o non la troviamo? Pazienza, utilizzeremo altro. Andiamo alla ricerca del nostro scolapasta e facciamo l’operazione descritta. A proposito di scolapasta, in mancanza di diffusore mettiamo i nostri capelli ricci nella sua parte interna e diffondiamo il calore del phon dall’esterno.

Altri oggetti multiuso

Per pelare patate e mele usiamo il solito utensile a una lama, vero? Tiriamolo fuori quando facciamo colazione. Basterà passare il pelapatate sul panetto di burro per arricchire di gusto le fette di pane. Lo stesso metodo è utile per insaporire con un po’ di burro risotti o pasta. Tra tanti altri oggetti in cucina troviamo il vasetto di vetro. Dopo aver mangiato la marmellata, laviamolo per bene. Ci potrebbe servire per schiacciare le patate bollite o palline di pasta frolla e fare dei biscottini. In mancanza di cappuccinatore, agitiamo del latte nel vasetto con il tappo chiuso per fare la schiuma. Vogliamo sbucciare un uovo sodo velocemente? Mettiamone uno nel barattolo di vetro. Chiudiamo e agitiamo. Dopo toglieremo il guscio dell’uovo più facilmente. Ora che conosci questi trucchetti da usare in cucina potresti usarli in caso di necessità.