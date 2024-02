Sapori di Puglia a Milano: quanto costa mangiare piatti salentini in 3 ristoranti nella città lombarda

La tradizione culinaria italiana è molto ricca. Si possono cucinare i piatti con ingredienti di qualità oppure gustarli al ristorante. In tal caso la scelta è molto ampia. Per ricette regionali pugliesi a Milano ci sono tanti locali dove andare. Eccone alcuni.

Quando viaggiamo cerchiamo spesso relax e divertimento. Un posto noto e frequentato molto in estate è per esempio la Riviera romagnola. Qui troviamo spiagge e locali dove ascoltare musica e ballare. Il tempo libero serve anche ad ammirare opere d’arte. A Firenze così come in tante altre città in Italia ne troveremo nei musei, nelle gallerie, nelle chiese.

Per cogliere pienamente la cultura del luogo serve anche scoprire la cucina tipica. Certi piatti hanno una lunga storia alle spalle. La stessa forma di paste e dolci così come gli ingredienti raccontano il territorio.

Sapori di Puglia a Milano: quanto costa mangiare piatti salentini presso alcuni locali

La Puglia ha dato i natali a tanti personaggi del passato e del presente. Citiamo ad esempio Domenico Modugno, Renzo Arbore, Alessandra Amoroso, Emma Marrone e Checco Zalone. Tante località pugliesi sono meta di turisti che apprezzano anche la cucina tipica. Pensiamo a riso, patate e cozze, alle orecchiette, alle focacce, ai taralli o ai golosi pasticciotti.

Senza spostarci potremmo gustare ricette pugliesi anche a Milano. Uno dei locali dove andare sarebbe Putea, Sfizioteca Salentina in Corso Indipendenza. Sfogliando il menù potremmo ordinare come antipasto le Bombette classiche con caciocavallo a 5 euro l’etto. Tra i primi piatti, le orecchiette si pagano 13 euro. Le pucce classiche oscillano tra 9 e 13 euro. Per la frisa salentina si paga tra 11 e 13 euro.

Altri due locali

Tra gli altri posti dove gustare i piatti salentini abbiamo Frisà Bistrò in via Alserio in zona Isola a Milano. Le frise costerebbero tra 6 e 14 euro, un antipasto con cozze si paga 15 euro intero, 8 euro mezza porzione. Uno dei primi piatti da provare sono i cavatelli a 12 euro.

Vicino Porta Romana in via Spartaco si trova il ristorante Moscara Terra d’Otranto. Al momento sembrerebbe chiuso per ristrutturazione. Nel menù si può scegliere l’antipasto degustazione a 20 euro con ingredienti come pesce crudo di Gallipoli. La zuppa di cozze alla tarantina costerebbe 14 euro. Nella lista dei primi ci sono paste tipiche come i ferretti a 10 euro.

Sapori di Puglia a Milano: quanto costa mangiare piatti salentini ora dovrebbe essere più chiaro. Non resta che provare questi o altri locali e sognare una vacanza in Salento.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. I prezzi possono subire variazioni)