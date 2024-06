Sapevi che la rosa è il fiore simbolo dell’Inghilterra e che detiene 2 record davvero incredibili? Solo pochi li conoscono

Profumata, vellutata e dai colori più belli: la rosa è uno dei fiori più eleganti e raffinati al Mondo. Oggi vogliamo parlare di alcune curiosità che riguardano questo fiore e che probabilmente non conosci ancora.

Siamo giunti al mese di giugno e proprio in queste settimane la natura ci regala fiori bellissimi. Azalee, gerani, begonie, gladioli e le rose. La rosa è il fiore più regalato e apprezzato al Mondo. Come ben sai, ci sono rose di ogni colore e ad ognuno di essi è associato un significato diverso. Proprio per questa ragione, possiamo regalarle agli amici per un’occasione importante, a un partner e anche alla mamma per la sua festa. Forse non lo sai, ma ci sono moltissime curiosità che riguardano questo fiore e con questo articolo vogliamo svelartene alcune che soltanto pochissime persone conoscono.

Sapevi che la rosa ha un significato particolare per l’Inghilterra? Ecco il perché

Si chiama Rosa Tudor e come potrai facilmente intuire dal nome è l’emblema araldico tradizionale dell’Inghilterra. Enrico VII prese la corona d’Inghilterra nel 1485 mettendo così fine alla Guerra delle due rose. Questo simbolo anche detto “rosa dell’unione”, prende nome dalla famiglia Tudor che riunì la casata dei Lancaster e quella degli York. La Rosa Tudor è composta da 5 petali bianchi all’interno che rappresentano la casata degli York e 5 petali rossi all’esterno che rappresentano i Lancaster e la loro superiorità.

Non puoi neanche immaginare quanti anni ha la rosa più antica

Ci sono scritti risalenti all’815 d.C. che parlano di una rosa che pare avere circa 1000 anni. Si tratta della rosa più antica (e vivente) al Mondo e si trova in Germania. Il fiore dei record cresce sulle mura della Cattedrale di Hildesheim. Il rosaio simboleggia questa città della Bassa Sassonia e secondo una leggenda la sua prosperità è legata a quella della città. Pare dunque che, Hildesheim non conoscerà crisi fino a quando la rosa continuerà a prosperare. Nel 1945, questa rosa rischio di sparire per via dei bombardamenti alleati sulla città. Fortunatamente, le radici della rosa rimasero intatte e tornò presto a crescere rigogliosa.

La rosa è anche un fiore da record: ecco quanto costa la più cara al Mondo

Molto probabilmente già sapevi che la rosa è il fiore simbolo dell’amore. Inoltre, devi sapere che la rosa è talmente bella e apprezzata da tutti che ci sono persone disposte a pagare cifre esorbitanti per alcuni esemplari. È proprio il caso della rosa Juliet, così chiamata dal famoso coltivatore di rose Dave Austin. Il suo sviluppo ha richiesto ben 15 anni e il costo di ogni singola rosa oggi è di ben 5 milioni di dollari. A renderla così preziosa sono la sua unicità sotto diversi aspetti come il profumo avvolgente, la forma scenografica e un rarissimo color pesca.