I fiori da scegliere per ogni occasione: sai perché si regalano sempre in numero dispari?

Se per dire “ti amo” si donano le rose rosse, sai quali sono i fiori perfetti da regalare per una nascita o per festeggiare una laurea? Sorprendi tutti, scegliendo i fiori giusti.

Una nascita, un appuntamento, un anniversario, un compleanno. Qualunque sia l’occasione, regalare dei fiori è sempre una buona idea. Un gesto nobile che non passa mai di moda. Ogni fiore ha un significato. Se vuoi sorprendere qualcuno e lasciarlo senza parole, occorre che tu scelga la giusta proposta in base alla ricorrenza da festeggiare. Sappiamo tutti che le rose rosse simboleggiano l’amore passionale e la seduzione. Si regalano rose per celebrare un fidanzamento o per dire “ti amo”. Ma di occasioni ce ne sono tantissime. Per esprimere correttamente le tue emozioni, ecco quali fiori dovresti scegliere.

I fiori da scegliere per ogni occasione: dalla laurea ad un litigio

Regalare un mazzo di fiori per celebrare una nascita, è un dono molto apprezzato. Puoi optare per un bouquet di roselline, oppure preferire dei gigli che simboleggiano la purezza e l’innocenza. Proprio come quella dei bambini. La laurea è un traguardo importantissimo che deve essere festeggiato. Subito dopo la discussione della tesi, regalare la corona d’alloro è un grande classico. Se opti per un mazzo di fiori, scegli delle gerbere che simboleggiano la gioia, la felicità e il successo.

Un tuo amico o un parente ti ha invitato nella sua nuova casa? Scegli una pianta portafortuna come il tronchetto della felicità oppure una bellissima orchidea. Se hai litigato con la persona che ami, potresti chiedere scusa regalandole delle peonie. Questo fiore, chiamato anche la “rosa senza spine”, è il simbolo della pace e dell’affetto.

Quando una persona cara è malata, puoi renderla felice regalando una bella azalea che simboleggia la positività, la fiducia verso il futuro e dona un messaggio di speranza. Qualunque fiore tu scelga, non dimenticare di aggiungere un bigliettino. Anche se consegni il mazzo personalmente.

Numero dispari o pari?

Dopo aver spiegato quali sono i fiori da scegliere per ogni occasione, vediamo perché si regalano in numero dispari. Ecco tutte le spiegazioni. In alcune parti del Mondo, i numeri pari sono legati alle occasioni tristi. Mentre quelli dispari, sono considerati portatori di felicità. Per alcuni, invece, questa tradizione è legata alla Francia. Regalare i fiori in numero dispari dimostrava che non fossero comprati al mercato, ma dal fiorista. Infatti, gli ambulanti per strada, vendevano solo i mazzetti di fiori in numero pari.