Sai qual è stata la guerra più breve della storia? È durata soltanto pochi minuti

Purtroppo, nel Mondo ci sono state e continuano ad esserci molte guerre, alcune molto lunghe. Ma sai qual è stata la guerra più breve della storia? Siamo qui oggi per scoprirlo insieme con tutti i dettagli sull’argomento.

Nel corso della storia dell’uomo ci sono state moltissime guerre e di diversi tipi in base all’epoca in cui ci si trovava. I mezzi sono stati diversi, l’impiego delle persone e delle armi, la durata e gli stati coinvolti. Ci sono state guerre molto lunghe e guerre molto brevi. Sai qual è stata la guerra più breve della storia? Siamo qui oggi per approfondire questa curiosità storica e capire come si sono svolti i fatti. Breve non è sempre sinonimo di positivo. Ma andiamo con ordine.

Sai qual è stata la guerra più breve della storia?

La guerra più breve della storia è stata combattuta nel 1896 e i protagonisti erano il Regno Unito e Zanzibar. Questo conflitto si inserisce sull’onda del colonialismo degli europei sull’Africa ed è stato quello più corto mai avvenuto e documentato fino ad oggi. Vi starete chiedendo che cosa è successo. Formalmente il sultanato di Zanzibar era indipendente, ma gli inglesi esercitavano un controllo indiretto. Ad un certo punto, quando arrivò un sultano non gradito, le navi inglesi partirono e bombardarono il palazzo reale. Lo scontro durò dalle 9.02 alle 9.40 del 27 agosto 1896. Bastarono 38 minuti per spodestare il sultano e per nominarne uno nuovo, ad opera degli inglesi ovviamente. Questa è stata la fine dell’indipendenza di Zanzibar, che l’ha riconquistata poi nel 1963. Nello scontro oltre 500 persone del sultanato di Zanzibar rimasero uccise, mentre tra gli inglesi non risultò nessuna vittima, soltanto un marinaio ferito.

Il quadro generale

Nell’Ottocento le potenze europee hanno deciso di colonizzare tutta l’Africa, quindi, gli scontri non sono mancati. Pensate che nel 1870 gli stati colonizzati dagli europei erano circa il 10%, nel 1914 la percentuale era circa al 90%. Parliamo di inglesi, francesi, tedeschi, italiani, belgi, spagnoli e portoghesi. I popoli che riuscirono a prendere di più del continente furono inglesi e francesi.