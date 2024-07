Sappiamo bene tutti che i francesi hanno inventato il bidet ma che poi, di fatto, non lo usano mai. Vediamo il perché di questa abitudine con qualche riferimento a com’è la consuetudine in Italia.

Gli italiani sono abituati ad avere il bagno formato da wc, doccia o vasca, lavandino e bidet. Non si può prescindere da questa formazione in ambito sanitario, ma il bidet non è presente anche negli altri paesi come immaginiamo. Un paradosso che continua a far discutere è il fatto che i francesi hanno inventato il bidet, ma perché poi non lo usano? Per molte persone è una stranezza da approfondire e qui di seguito vi daremo dei dettagli molto curiosi e interessanti.

I francesi hanno inventato il bidet, ma perché non lo usano?

Il bidet è stato inventato in Francia nel Medioevo, anche se apparecchi simili c’erano già prima. Ad ogni modo, l’apparecchio sanitario che per noi è indispensabile, ha conosciuto la sua diffusione massima nel secondo dopoguerra. In questo periodo si è diffuso in Italia e in altri Paesi del Mondo. Per gli italiani è assolutamente obbligatorio averlo nel proprio bagno di casa. Invece, per i francesi non è affatto così.

Il nome bidet significa “pony” ed è stato usato proprio per la forma e per come ci doveva mettere a cavalcioni per lavarsi. Il primo modello documentato risale al 1726 installato nella casa di Madame De Prie, amante di Luigi-Enrico di Borbone-Condé. In quegli anni fu introdotto anche in Italia, nella Reggia di Caserta dalla Regina di Napoli, Maria Carolina d’Asburgo-Lorena.

All’inizio non ebbe successo perché c’era la convinzione che l’acqua portasse malattie e c’era comunque una scarsa igiene diffusa. Poi, invece, le cose cambiarono e lavarsi nel bidet voleva dire per le donne non rimanere incinte. Per questa errata convinzione, il bidet si diffuse velocemente nei bordelli. Dunque, questo oggetto venne associato a qualcosa di immorale e rifiutato da moltissime culture, tra cui quelle del Regno Unito, Germania e Stati Uniti.

La verità

Nel secondo dopoguerra, con il boom economico e con la crescita dell’attenzione verso l’igiene personale, in alcuni Paesi come l’Italia e il Portogallo, il bidet venne istallato per legge in tutti i bagni di casa. In Francia, invece, venne abbandonato per motivi di spazio e di denaro. Tuttavia, non è del tutto vero che in Francia proprio non c’è. Si usa di meno che in Italia, ma è abbastanza diffuso, molto di più che nei Paesi nominati poco prima.