Qual è il primo gioco da tavolo della storia? Rimarrete sorpresi della risposta

Quante volte ci dedichiamo in compagnia ad un gioco da tavolo, ma qual è stato il primo in assoluto nella storia? Forse questa è una curiosità che vi piacerà molto ed ecco tutti i dettagli.

Un gioco da tavolo è un gioco che richiede un certo spazio e un numero di giocatori per essere svolto. In genere, si ha un tabellone con dei segnaposti, segnapunti o dipende molto dal tipo di gioco che si sta facendo. Ad oggi, sono tanti e sono molto diversi tra di loro. Ma qual è il primo gioco da tavolo della storia? Potrebbe essere molto interessante scoprirlo per capire da dove arriva questa modalità di gioco e come è cambiata nel corso del tempo. Forse rimarrete stupiti di conoscere queste informazioni.

Qual è il primo gioco da tavolo della storia

Gli studiosi moderni hanno fatto delle ricerche su quali potrebbero essere state le origini del classico gioco da tavolo che adesso si differenzia così tanto. Hanno scoperto che il primo in assoluto nella storia potrebbe essere un gioco di origine egiziana chiamato “senet”. Probabilmente è nato alla fine del terzo millennio a.C. e aveva un significato religioso. Il nome in lingua egizia significa “passaggio”.

Cos’è e come si giocava

Secondo gli studiosi il senet o senat è stato il primo gioco di società in assoluto. Anche se, all’inizio, aveva una valenza religiosa ed era un’attività da fare per facilitare il passaggio dalla vita alla morte. C’era una scacchiera di 30 caselle (disposta su tre file da 10), si giocava in due e ognuno aveva a disposizione 7 pedine. C’erano poi due pezzi cilindrici che avevano la funzione di dadi. Ovviamente non si può sapere con certezza come si giocasse all’inizio e sicuramente nel corso del tempo le regole sono cambiate più volte.

Sono state rinvenute diverse scacchiere ancora intatte di questo gioco che è nato in Egitto, ma che poi si è diffuso altrove. Tuttavia, con la conquista romana questo gioco scomparve. C’è chi ha sempre creduto che il senet fosse il progenitore del gioco degli scacchi o della dama, ma altre teorie più recenti hanno messo in discussione questa ipotesi.

Infatti, ci sono anche altri giochi che si sono sviluppati in Grecia o in India ed è più probabile che i nostri giochi moderni si siano sviluppati da questi. Però, si può dire con certezza che il senet sia il gioco da tavolo più antico in assoluto secondo quanto si conosce. Pensate che alcuni hanno provato a farne delle versioni moderne, inserite anche in videogiochi con trama dell’antico Egitto. Quindi, non p difficile poterlo trovare online.