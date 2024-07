Occhi al cielo ad agosto e settembre: gli eventi astronomici da non perdere

Gli occhi al cielo non servono solo per sperare o per invitare le stelle a fare un quadro dell’oroscopo favorevole, servono anche a guardare gli eventi astronomici che arriveranno davvero ad agosto e a settembre. Ecco quali sono, da non perdere assolutamente!

Il mese di luglio ce lo stiamo lasciando ormai alle spalle e stanno arrivando i medi di agosto e settembre. Tempo di grandi viaggi e lunghi periodi di vacanza, ma gli esperti consigliano di avere gli occhi al cielo ad agosto e settembre perché ci sono degli eventi astronomici imperdibili che vale la pena conoscere e ai quali vale la pena assistere. Da soli o in compagnia, quello che succede in cielo è sempre uno spettacolo da non perdere. Vediamo nei dettagli che cosa ci aspetta nelle prossime settimane.

Occhi al cielo ad agosto e settembre: ecco che cosa accadrà

Quando alziamo gli occhi al cielo ci rendiamo conto della vastità del nostro pianeta e di come sia ancora piccola cosa rispetto all’universo. Questo lo pensiamo soprattutto di notte, quando abbiamo l’occasione di vedere le stelle e qualche pianeta vicino alla Terra. Sappiamo bene che il prossimo evento astronomico che non si può perdere sono assolutamente le cosiddette “stelle cadenti” che arrivano in un periodo lungo (tra il 17 luglio e il 24 agosto), il cui picco si verifica tra il 12 e il 13 agosto. Si tratta dello sciame delle Perseidi che ormai hanno caratterizzato la famosa notte di San Lorenzo. Non solo, perché sono in arrivo delle congiunzioni lunari tra i vari pianeti. Noi abbiamo la possibilità di vedere quelle che riguardano Marte, Giove e Saturno, in particolare.

Le congiunzioni astrali

La congiunzione tra la Luna e il pianeta Saturno sarà visibile il 21 agosto, in cui la minima distanza si avrà attorno alle 5 del mattino, e il 17 settembre. Purtroppo, in Italia sarà giorno quando avverrà e non sarà possibile vederla. Attenzione anche all’8 settembre in cui ci sarà Saturno opposto al Sole. La congiunzione della Luna con Marte si avrà il 28 agosto, il giorno prima la Luna sarà molto vicina a Giove. Giove e Marte, però, saranno in congiunzione tra loro il 14 agosto. Infine, pensiamo all’equinozio d’autunno che si verificherà il 22 settembre alle 14.44. A quest’ora i raggi solari saranno esattamente perpendicolari all’asse terrestre e all’equatore. Questo significa che la durata del giorno sarà esattamente uguale a quella della notte.