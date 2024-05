Sai qual è il formaggio più caro al Mondo? Costa quanto una macchina nuova: scopri perché vale oro

Può un cibo costare una fortuna? La risposta è sì. Oggi siamo qui per svelarti che c’è un formaggio europeo che vale cifre da capogiro. Stiamo per svelarti le origini e il motivo del suo prezzo.

Come sappiamo, ci sono alimenti più pregiati di altri. Sai qual è il formaggio più costoso esistente? Ci sono vini pregiatissimi, carni e pesci dal valore molto alto. Tra i cibi considerati più cari è difficile pensare al formaggio. Il formaggio è un prodotto alimentare che si ottiene dalla lavorazione del latte. Questo può essere di diversi tipi a seconda del latte che si utilizza per la sua lavorazione e classificarlo come grasso, magro e a pasta cruda, cotta o filata. Oggi ti sveliamo che c’è un formaggio europeo che costa una cifra a dir poco incredibile.

Sai qual è il formaggio più pregiato e costoso? Il suo prezzo al chilo ti lascerà a bocca aperta

Si chiama Cabrales ed è un formaggio da Guinness dei Primati. È considerato uno dei simboli delle Asturie, comunità autonoma della Spagna settentrionale. L’anno scorso, durante il Cheese Contest 2023, una forma di questo formaggio da 2,2 chilogrammi è stata battuta all’asta alla cifra di 30000 euro. Ma perché questo formaggio è così pregiato? Per via della sua rarità. Per essere considerato tale, un Cabrales deve avere determinati requisiti.

Innanzitutto deve essere fatto a mano da esperti contadini con una miscela di 2 o 3 tipi di latte: di mucca, pecora e capra. Il Cabrales deve stagionare almeno per 8 mesi nelle grotte naturali (cuevas) della catena montuosa de Los Picos de Europa per almeno 2 mesi. L’umidità della grotta, per favorire le muffe, deve essere almeno al 90% e la temperatura compresa tra gli 8 e i 12 gradi. Infine, il Cabrales si produce solo nei 18 distretti del comune e nei 3 limitrofi di Peñamellera Alta. Il Cabrales ha una crosta sottile e morbida e la stessa consistenza la trovi all’interno. Ha una sapidità intensa, si sente una nota amara sul finale e un tocco di piccante. Alla fine dell’assaggio percepirai anche note di sottobosco e speziato.

Ecco altri 4 formaggi dalle cifre esorbitanti: uno è italiano

Il Pule serbo costa 1100 euro al chilo e si fa con il latte d’asina. La sua pasta è bianca e friabile. Questo formaggio costa moltissimo perché ogni asina produce solo 20 litri di latte all’ anno e per realizzare il Pule ne servono almeno 25. Il Moose Cheese si compra a 1000 euro al chilogrammo. Nasce in Svezia e si tratta di un formaggio prodotto dal latte di alce. Il suo costo, anche in questo caso, è conseguenza della sua rarità: pare infatti che ci sia un solo produttore al Mondo a realizzarlo.

Il White Stilton costa 900 euro al chilogrammo. È l’unico prodotto DOP del Regno Unito ed è un formaggio particolare perché impreziosito da gocce d’oro commestibile. Ha un sentore di liquore, è cremoso ed è perfetto come dessert. A produrlo sono soltanto 6 caseifici al Mondo. Infine, il formaggio italiano più caro si classifica al 7 posto ed è il Caciocavallo Podolico che puoi acquistare a ben 100 euro al chilo.