Meglio usare il mascara nero o quello marrone per intensificare lo sguardo? La differenza non è solo nel colore

Mascara nero o mascara marrone, questo è il dilemma! Quale colore rende il tuo sguardo più seducente? Scopriamolo insieme.

Pori dilatati, brufoletti, discromie, piccole rughe e rossori? Niente paura, possiamo facilmente coprire queste imperfezioni, utilizzando dei prodotti make-up adeguati. Procedi in questo modo. Dopo aver steso la crema idratante, non dimenticare di applicare il primer che, consente al trucco di aumentare la sua durata. Un pochino di fondotinta per uniformare l’incarnato e il correttore per coprire le occhiaie e le imperfezioni. Non dimenticare il blush, per dare al viso quell’effetto “pelle sana”.

Abbiamo dimenticato qualcosa? Certo, non scordiamo la cipria per fissare e opacizzare la pelle. Terminiamo con un bellissimo rossetto o, se desideri delle labbra otticamente più grandi, applica un lip plumper. Un prodotto innovativo che, grazie ad alcuni ingredienti (peperoncino, cannella, ecc.), provoca un leggero pizzicore alle labbra e aiuta a renderle più rimpolpate senza ricorrere al chirurgo estetico.

Il mascara: un cosmetico indispensabile e un alleato di bellezza

Passiamo agli occhi. Tra i prodotti che non possono mai mancare, nel nostro beauty case, oltre al primer occhi e all’eyeliner, c’è il mascara. Un cosmetico che, da sempre, serve per definire e intensificare lo sguardo. I mascara non sono tutti uguali. Ci sono quelli volumizzanti, allunganti, incurvanti, ecc. Si distinguono anche per la forma dell’applicatore e il materiale con cui viene realizzato.

Naturalmente in commercio non ci sono solo mascara che colorano le ciglia di nero. Le tonalità sono diverse anche se, in questo momento, sta spopolando quello di colore marrone. Tutti lo amano. Ma perché? Quali sono le differenze tra un mascara nero e quello marrone? Quale utilizzare per valorizzare il colore degli occhi? Cerchiamo di dare una risposta a tutte queste domande.

Meglio usare il mascara nero o quello marrone? Ti spiego le differenze

Il mascara nero è un classico che offre, non solo definizione, ma anche profondità allo sguardo. Un vero jolly adatto a tutte le occasioni. Ricorda, una passata di mascara nero per un effetto naturale, più passate per un risultato intenso e seducente. Il mascara marrone, invece, ingentilisce lo sguardo. Di solito si sceglie per abbellire un trucco dai toni nude e naturali. Il mascara marrone è la scelta migliore se non vuoi esagerare e appesantire lo sguardo. Un colore perfetto che mette in risalto gli occhi azzurri e verdi. Quindi, meglio usare il mascara nero o quello marrone? Dipende dall’effetto che desideri ottenere e dalle occasioni d’uso.