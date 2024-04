In Spagna un uomo ha dedicato una vita intera per costruire una cattedrale con le sue mani

Un poeta romantico tedesco, Heinrich Heine, sosteneva che per costruire una cattedrale ci vuole qualcosa più di un’opinione, bensì una convinzione. Per questo, secondo lui, nel mondo moderno era difficile incontrare queste costruzioni.

A ben vedere ci sono dell’eccezioni. Ed una storia incredibile quella che viene da un paese alle porte di Madrid, chiamato Mejorada del Campo. E che parla delle forti convinzioni del signor Justo Gallego Martínez. Come può un uomo senza conoscenze teoriche costruire una cattedrale? Eppure, in Spagna un uomo ha dedicato una vita intera a edificare una chiesa con una cupola alta 40 metri.

Le colonne sono fatte con taniche e ruote di bicicletta

Evidentemente una vita a disposizione è abbastanza per fare qualsiasi cosa vogliamo, se impieghiamo costanza e metodo. Il signor Justo Gallego Martínez nacque nel lontano 1925. E fin da quando era giovane fino alla sua morte, avvenuta nel 2021, ha dedicato le sue giornate a costruire una cattedrale completa di tutto: tre navate, chiostro, cupola alta ben 40 metri, e persino una cripta in cui sognava di essere sotterrato. La costruzione iniziò per una sfida personale nel 1963. Aveva a disposizione un terreno ereditato in stato di abbandono, ma nessun tipo di permesso a costruire da parte delle autorità né assenso da parte delle istituzioni cattoliche.

Le sue basse competenze in materia architettonica erano in parte controbilanciate da una discreta esperienza pratica di manovale. Nonostante avesse abbandonato la scuola elementare a causa della guerra civile, aveva a disposizione libri di castelli e cattedrali medievali da utilizzare come punto di riferimento. Ma come reperire fondi, energie, e materiali per costruire una cattedrale?

La maggior parte del lavoro è stato compiuto personalmente dal signor Justo, nel tempo libero e nelle giornate di riposo. Le strutture portanti sono stata realizzata con materiali di riciclo o di scarto delle aziende locali, tra le quali una fabbrica di mattoni. Quando necessario, il signor Justo utilizzava proprie risorse economiche per acquistare ciò che mancava.

Molti volontari, nel corso del tempo, si sono aggiunti per aiutarlo. Negli ultimi anni di vita, quando il profilo della cattedrale iniziava ad apparire nella sua completezza, la notorietà del lavoro portò documentari e donazioni, che aiutarono nel proseguimento. Oggi la Cattedrale, da lui dedicata alla Virgen del Pilar, esternamente ha una struttura di mattoni quasi completa. La morte del suo principale artefice nel 2021 non ha interrotto i lavori, che proseguono per mano di volontari locali. Nel frattempo, la cattedrale di Mejorada del Campo vicino a Madrid è divenuta un’attrazione per migliaia di turisti increduli nel vedere una struttura fatta di taniche e copertoni di bicicletta recuperati.