L’oroscopo Maya premia, a giugno, questi 3 fortunatissimi segni che avranno splendide notizie in banca, amore e salute. Che invidia!

Accanto agli oroscopi tradizionali, ne esistono altri, molto seguiti. Non solo quello classico, insomma. Ad esempio, molti leggono l’oroscopo degli angeli, confidando nel loro protettore. E c’è chi, invece, si fida solo delle previsioni dell’oroscopo Maya. Come queste, di giugno.

C’è oroscopo ed oroscopo, verrebbe da dire. Nel senso che non tutti si accontentano di quello tradizionale, classico, con i suoi 12 segni zodiacali. Anche se, ovviamente, è quello più seguito e letto.

Ci sono, infatti, anche altri oroscopi che hanno, comunque, i loro fan, se così li vogliamo definire. Ad esempio, come sa chi legge l’Intellettuale Dissidente, esiste anche l’oroscopo degli angeli. Che confida molto nell’aiuto dei nostri angeli custodi, quelli che invochiamo con la classica preghiera dell’Angelo di Dio. Non è l’unica forma di divinazione del futuro. Ad esempio, in tanti vanno a leggere, magari senza dirlo in giro, anche un oroscopo alternativo come quello dei Maya. Del resto, i Maya erano famosi anche per la loro passione per l’astronomia. Anche se, per fortuna, la loro previsione di fine del mondo, prevista per il 21/12/2012, come sappiamo, non si è avverata.

L’oroscopo Maya premia, a giugno, questi 3 fortunatissimi segni, C’è anche il tuo?

Non tutti sanno come funzioni questo antico oroscopo Maya. Si basa sul calendario delle 13 lune e, proprio per questo, i segni non sono 12, ma 13. Invece, di quelli classici, astrologici, ogni ciclo ha un suo animale di riferimento, in base alla data di nascita. Vediamoli nel dettaglio. Chi è nato, dall’11 gennaio al 7 febbraio, è Scimmia. Poi, nell’ordine, il nostro animale guida sarà Falco (da 8/2 a 8/3), Giaguaro (da 9/3 a 5/4), Cane (da 6/4 a 3/5). Andiamo avanti con Serpente (da 4 a 31 maggio), Lepre (da 1 a 28 giugno), Tartaruga (da 29/6 a 26/7).

Ecco gli altri segni Maya e i 3 fortunati di giugno

Ci sono poi il Pipistrello (dal 27/7 al 24/8), lo Scorpione (25/8 al 20/9), il Cervo (dal 21/9 al 18/10). Chiudono, Civetta (dal 19/10 al 15/11), Pavone (dal 16/11 al 13/12) e Lucertola (dal 14/12 al 10/1). Ebbene, l’oroscopo Maya premia, a giugno, questi 3 fortunatissimi segni, a partire dal Cervo che avrà notizie inaspettate dall’estratto conto. Un rimborso improvviso o un premio vinto, infatti, faranno salire il totale del saldo. Ottimo il mese anche per il Falco, che volerà su “prede” d’amore nuove, conquistando, soprattutto, una persona che, da tempo, ci fa battere il cuore. Infine, chi è nato sotto la Tartaruga, potrà tranquillizzarsi. La salute andrà migliorando e quel Gratta e Vinci preso in tabaccheria potrebbe darci una splendida notizia.