Sai che le patate vicino a questo vegetale potrebbero germogliare velocemente? Mentre questo frutto le conserva a lungo

La conservazione delle patate è molto importante per evitare che marciscano e germoglino in poco tempo. Ma sai qual è il modo corretto? Ti svelo i segreti delle nonne per evitare di commettere degli errori.

Molti le conservano in frigorifero senza sapere che le patate, al freddo, potrebbero marcire velocemente. Può sembrare una banalità, ma è molto importante sapere dove metterle in casa per evitare che germoglino dopo pochi giorni dall’acquisto. Le troviamo sul mercato tutto l’anno e sono i tuberi più utilizzati in cucina. Le patate sono versatili e si possono preparare in mille modi diversi. Piacciono proprio a tutta la famiglia soprattutto ai bambini, quando le prepariamo fritte. Non solo buone, ma questi tuberi aiuterebbero anche il buon funzionamento del metabolismo. Ci sono diverse varietà: a pasta bianca, gialla, viola, dolci, ecc. Qualunque siano le tue preferite, sicuramente ne farai scorta. Ma conosci il modo migliore per conservarle e non farle germogliare?

Il modo corretto per conservare le patate

Per evitare di buttarle è necessario conoscere qualche trucchetto fondamentale. Una volta tornati a casa, conserva le patate in un sacchetto di carta (o anche una cassetta di legno) e riponile in un luogo buio e ben ventilato. Questo eviterà la formazione delle muffe. Se non hai la cantina, conservale in un posto della cucina che non apri molto spesso. Come dicevamo all’inizio dell’articolo, il frigorifero è assolutamente vietato, anche se le patate si possono congelare. Ma solo una volta cotte. Infatti, quelle che troviamo in commercio sono spesso prefritte o precotte.

Sai che le patate vicino a questo vegetale potrebbero germogliare in fretta?

Non solo sacchetto di carta e luogo buio, c’è anche un’altra accortezza che devi tenere a mente. Ecco un vecchio consiglio delle nonne. Non conservare mai le patate vicino alle cipolle. Un errore che potrebbe compromettere lo stato dei bulbi e dei tuberi. Ma perché? Una volta estratti dal terreno questi due vegetali, tenderebbero a rilasciare umidità e delle sostanze che velocizzano la germogliazione, anche dei loro vicini. Quindi, le patate non dovrebbero mai essere conservate nello stesso sacchetto delle cipolle. Invece, le mele avrebbero la capacità di non farle germogliare in fretta. È vero, le mele emettono etilene, una sostanza che accelera il processo di maturazione di altri frutti. Nel caso delle patate, invece, l’etilene agirebbe nel modo opposto, inibendo la germogliazione. Quindi, le nonne consigliano di inserire, sempre, qualche mela nel sacchetto delle patate.