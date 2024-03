Sai che in casa potresti avere un tesoro senza saperlo? Ecco i 5 oggetti da cercare nei cassetti per ricavarci parecchi euro

La casa è un tesoro per tante persone, non fosse altro per quello che ci è costata. Eppure, al suo interno, spesso a nostra insaputa, si possono trovare degli oggetti di valore che potrebbero farci arrotondare le nostre entrate. Basta iniziare questa simpatica caccia che potrebbe farci guadagnare euro.

Non lo sappiamo, a volte più per pigrizia che per altro. Però, in casa nostra, senza saperlo, potremmo avere dei veri tesori nascosti, che ignoriamo di possedere. Basta mettersi di impegno che, probabilmente, qualcosa salterà fuori. Soprattutto, se abbiamo ereditato qualche vecchio oggetto dai nostri avi, nonno o zii che siano. Perché, come spesso succede, l’età può fare la differenza, soprattutto se si tratta di un oggetto conservato ancora bene. Fosse anche la collezione di dischi 33 giri di nostro nonno. Certo, un vaso in ceramica, un lenzuolo di oltre cento anni fa lavorato tutto a mano, un quadro o l’orologio che si carica a mano, potrebbero portarci ad incassare anche parecchie centinaia di euro. Ci basterà, ad esempio, guardare su eBay per scoprire a quanto, i medesimi oggetti, vengono messi in vendita.

Sai che in casa potresti avere un tesoro senza saperlo? Val la pena svuotare i propri cassetti

Ad esempio, magari, conserviamo qualche lettera scritta da un nostro avo alla sua amata. Non è tanto il valore dello scritto in sé, ovviamente grande da un punto di vista sentimentale, ma quello del francobollo con il quale la busta è stata affrancata. Ci sono collezionisti disposti a spendere migliaia di euro per mettere le mani su un simile originale, soprattutto se perfettamente conservato. Insomma, come si vede, basta veramente un po’ di buona volontà per scoprire simili tesori. Anche le monete di una volta, ad esempio, non andrebbero mai trascurate.

Ecco altri oggetti che potrebbero farti guadagnare qualche centinaio di euro. Lo sapevi?

Sai che in casa potresti avere un tesoro senza saperlo? Banalmente, magari qualcuno di voi ha conservato, nella sua libreria, la mitica enciclopedia de I Quindici, che i venditori porta a porta ti vendevano suonandoti al campanello. Ebbene, se l’avete conservata, ma volete sbarazzarvene per guadagnare posto, sappiate che una collezione originale del 1964 viene venduta a 370 euro. Anche album di figurine incompleti dell’infanzia, pur se mal conservati, potrebbero trovare qualche collezionista interessato a comprarlo. Se non altro, perché le figurine presenti possono diventare “da recupero” ed essere vendute singolarmente a chi le necessita per completare una vecchia raccolta. Insomma, la casa è come il maiale: non si butta via niente.