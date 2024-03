Vuoi imitare George Clooney? Queste case in vendita al lago partono da 60.000 euro

Nella ricerca di un posto per viverci o per trascorrere il weekend possiamo farci ispirare da tanti fattori. Se amiamo il lago di Como come George Clooney oppure altre zone simili, vediamo qualche offerta immobiliare interessante.

Abitare in grandi città ha i suoi vantaggi, ma anche degli svantaggi. In molti, infatti, approfittano del fine settimana o delle ferie per scappare via. Ci si può rilassare in tanti posti in Italia, respirando aria più pulita. Si possono fare passeggiare al mare o escursioni in montagna. Passare poi del tempo in famiglia in agriturismo permette pure di magiare bene a km zero. In quel posto poi di solito i bambini possono conoscere da vicino tanti animali da fattoria.

Vuoi imitare George Clooney? Queste case in vendita al lago potrebbero interessarti

Se il nostro sogno però è comprare una prima casa o una casa per le vacanze al lago, avremmo molte opzioni. Tra le persone famose che amano la tranquillità di luoghi lacustri ci sarebbe George Clooney. È nota la sua dimora estiva sul Lago di Como, Villa Oleandra. In zona ci sarebbero degli immobili interessanti in vendita. Ad esempio, a Griante una casa divisa in tre livelli si potrebbe comprare a 170.000 euro. Al piano terra si trovano una taverna con camino, lavanderia, ripostiglio e bagno. Al primo piano vi è un soggiorno e un cucinino, mentre al secondo ci sono due camere da letto e un bagno. In totale l’immobile sarebbe di 120 m². Annuncio letto su Immobiliare, codice di riferimento 37973622-MEN MUS (55255984).

Altri immobili

Nel caso si preferisse il Lago di Garda, a Desenzano si venderebbe un appartamento di 78 m² a poco più di 60.000 euro. Il trilocale nell’entroterra si comporrebbe di soggiorno con cucina a vista e caminetto, due camere da letto, bagno e giardino. Proposta di acquisto pubblicata da Idealista. A poca distanza poi dal Lago Maggiore vi sarebbero altre proposte immobiliari. Una riguarderebbe un appartamento al primo piano con terrazzo. Questo trilocale vicino Angera nel varesotto sarebbe di 67 m² e sono richiesti 125.000 euro per l’acquisto. Annuncio apparso su Casa.it con rif. LM 1554 e codice 48112477.

Vuoi imitare George Clooney? Queste case in vendita al lago, quindi, sarebbero da considerare. In generale, infine, il prezzo medio delle case in provincia di Como aggiornato a febbraio 2024 sarebbe di 2.084 €/m². L’affitto sarebbe di 12,59 €/m². Nella provincia di Brescia il costo di vendita sarebbe 2.093 €/m² e in provincia di Varese si tratta di 1.529 €/m².

