Sai che esistono scuole di magia in Italia? Ecco dove e quanto costano le lezioni

Almeno una volta nella vita quasi tutti abbiamo desiderato avere una bacchetta magica. Potremmo in effetti aspirare a diventare esperti illusionisti e maghi frequentando dei corsi. Scopriamo dove e il loro costo.

Avere un potere magico per trasformare oggetti o cambiare il corso degli eventi è un sogno di molti. Ascoltando e leggendo storie di fantasia o guardando dei film fin da piccoli si prende confidenza con un mondo di pozioni, incantesimi e cappelli a punta. Pensiamo al Mago Merlino o a Harry Potter per citare i personaggi più noti. Nelle feste di compleanno sono di solito presenti maghi che intrattengono i bambini facendo comparire fiori, foulard, pupazzi o eseguendo altri giochi. Durante eventi di altro genere potremmo assistere a spettacoli con illusioni stupefacenti.

Lo sai che esistono scuole di magia in Italia?

Alcuni rimangono talmente affascinati dalle arti magiche da volerle imparare. Si potrebbe poi intraprendere la carriera o soltanto stupire figli e nipoti, chissà. Per fortuna basta rimanere in Italia per frequentare dei corsi tenuti da professionisti del settore. Nel nostro Paese ci sarebbe ad esempio la scuola di magia del CLAM, Club Arte Magica. La sede si trova a Milano. Il corso è rivolto a tutte le fasce di età e si propone di insegnare l’arte della prestidigitazione, come esibirsi sul palco, il mentalismo e tanto altro. Tra i docenti troviamo nomi di spicco come Raul Cremona, Alessandro Parabiaghi, Edoardo Pecar. La durata del corso varia da quattro a cinque mesi con un totale massimo di dodici lezioni. La cadenza è settimanale e la quota da pagare sarebbe di 300 euro.

Un corso annuale a Torino

Tra le altre scuole troviamo la Torino Magic Academy. Le lezioni puntano a formare il futuro prestigiatore da tutti i punti di vista. La figura sarà pronta ad affrontare la scena capace di comunicare in modo persuasivo con giochi di luce e musica di sottofondo. Lo studente imparerà molti trucchi e ad esempio l’arte dell’escapologia, mentalismo, illusionismo, micromagia. La prima lezione sarebbe gratuita. Il corso si comporrebbe di 36 lezioni e costerebbe 400 euro. Ora che sai che esistono scuole di magia in Italia potresti metterti alla prova.

Per chi volesse semplicemente avvicinarsi al mondo dell’illusionismo oltre a visitare vari musei speciali ci sarebbe la tournée di Incanti. Questo spettacolo con sei professionisti italiani sarà in scena in alcuni teatri fino all’11 maggio 2024. Prossime date a Grosseto, il 30 aprile, e poi a maggio Incanti sarà a Roma, Firenze, Ferrara, Bologna e Modena.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Maggiori dettagli presso le sedi delle scuole)