Milano può apparire all’esterno come una città frenetica, che non si ferma mai, ma tra la sua frenesia si riescono a trovare tanti piccoli tesori, come la libreria più antica d’Italia.

Hai mai pensato che effetto possa fare entrare in una libreria vecchia di 250 anni? Probabilmente è o stesso effetto di entrare in un’antica chiesa, solo che questa odora di libri. Ogni biblioteca o libreria presente nel Mondo contiene i propri piccoli tesori. Quelle considerate antiche, tuttavia, possono essere considerate anch’esse dei tesori preziosi per il patrimonio culturale che hanno vissuto.

Le librerie nel Mondo

In tutto il Mondo sono presenti molte librerie antiche che ormai non sono più operative. Quella più datata che ancora oggi ha il suo importante impero è la Livraria Bertrand, una catena che opera nel Portogallo dal 1732. Con 59 negozi attivi su tutto il territorio, si è guadagnata il Guinness dei primati per essere la libreria in attività più antica del Mondo. Un luogo pieno di storia e di vissuto, assolutamente da visitare se si fa un viaggio a Lisbona. Non solo il Portogallo e la sua capitale, anche l’Italia ha la sua biblioteca più antica e si trova a Milano.

La libreria più antica d’Italia si trova a Milano: aperta dal 1775

Tra i negozi di lusso presenti in Galleria Vittoria Emanuele II a Milano, si può scorgere una piccola libreria specializzata in libri d’arte. Proprio questo luogo rappresenta la libreria più antica d’Italia. Al suo interno si possono trovare prime edizioni che hanno fatto la storia e rappresentano la cultura italiana e internazionale. Si tratta della Libreria Bocca e aprì per la prima volta nel 1775. È un piccolo spazio di cinquanta metri quadrati, ma è un luogo caratteristico molto amato da artisti, stilisti e turisti. I suoi scaffali sono pieni zeppi di volumi tutti da scoprire e non mancano anche sculture, quadri e pezzi di arredamento realizzati appositamente per rendere l’ambiente unico nel suo genere.

Giorgio Lodetti è l’attuale proprietario di questo pezzo di storia e di cultura e nel 2023 ha pubblicato un libro dove racconta la sua storia e omaggia i suoi precedenti proprietari: Archivio storico di una famiglia di librai milanesi. Il catalogo che compone tutte le opere che vi si trovano all’interno della libreria conta più di 36 mila titoli e nessuno poteva immaginare che in una libreria così piccola si potesse trovare una profonda e vasta storia.