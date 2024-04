Sai che Claudio Amendola ha un ristorante di cucina tipica a Roma? Prezzi onesti e piatti da leccarsi i baffi, ecco dove si trova

Non tutti lo sanno, ma l’attore vanta anche un ristorante di cucina tradizionale nel cuore della capitale, un altro fiore all’occhiello per la sua carriera.

È uno dei volti più noti della televisione e del cinema italiano, con una carriera costellata da successi che spaziano dai drammi alle commedie. Parliamo di Claudio Amendola, attore conosciuto soprattutto per il suo ruolo ne “I Cesaroni”, la popolare serie Tv che ha saputo catturare il cuore di milioni di italiani. Amendola, però, ha saputo dimostrare negli anni di essere un attore versatile, e di saper passare dalle commedie alle parti più serie e drammatiche, come quelle di “Nero a metà” o “Il patriarca”.

Oltre al suo indiscusso talento artistico, Claudio è notoriamente un grande appassionato della buona tavola, soprattutto quella romana, che lo ha portato a investire nel mondo della gastronomia. Per chi non lo sapesse, infatti, Claudio si è dedicato all’apertura di un ristorante nel cuore di Roma, dove la tradizione culinaria della capitale si fonde con l’ospitalità che solo un vero romano può offrire. Ma dov’è esattamente? Oggi lo scopriamo.

Sai che Claudio Amendola ha un ristorante caratteristico nella capitale? Un ottimo modo per scoprire i gusti della tradizione

Claudio Amendola, un po’ come Francesco Totti, è uno dei simboli di Roma, amato da fan di tutto il mondo. Il suo ristorante, “Frezza – Cucina de coccio”, è un omaggio alla Roma autentica, quella delle vecchie osterie dove il cibo sa di casa e tradizione. Situato in una delle vie più caratteristiche della città, Frezza si propone come un punto di riferimento per chi desidera immergersi nelle vere tradizioni culinarie romane, in un ambiente accogliente che riflette lo spirito genuino e senza fronzoli di Amendola.

Ecco quanto costa e che tipo di cucina si mangia da Frezza

“Frezza – Cucina de coccio” è un luogo perfetto per gli amanti della cucina romana autentica. Il menù offre una varietà di piatti che sono pilastri della tradizione locale: dagli immancabili rigatoni all’amatriciana, alla carbonara, ai tonnarelli cacio e pepe, passando per la coda alla vaccinara, alla trippa alla trasteverina, ogni piatto è preparato con ingredienti freschi e di stagione, seguendo le ricette tramandate di generazione in generazione. I prezzi? Sono assolutamente onesti. Con un costo medio di 25-30 euro a persona, è possibile godere di un’esperienza culinaria completa, che soddisfa il palato senza svuotare il portafoglio.

Ora che sai che Claudio Amendola ha un ristorante nella capitale, non potrai non farci un salto. Visitare “Frezza – Cucina de coccio”, infatti, è un modo perfetto per scoprire il vero sapore di Roma, dove la passione di Claudio Amendola per la buona tavola si trasforma in un’esperienza gastronomica che lascia il segno. Non solo un ristorante, ma un pezzo di storia romana da esplorare e assaporare.