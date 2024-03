Chi avrebbe mai detto che Leonardo Da Vinci, Gandhi e Pitagora avessero una cosa in comune con il leggendario Paul McCartney?

Sono tutti personaggi straordinari che hanno fatto la storia dell’umanità e nonostante arrivino da epoche ben diverse tutti e 4 hanno qualcosa che li unisce. Se vuoi saperne di più continua a leggere qui sotto.

Le persone fanno la storia attraverso azioni, invenzioni, fatti e idee tutti noi ci distinguiamo e facciamo la nostra parte. Tuttavia, ci sono personaggi che più di altri hanno lasciato il segno. Oggi ci concentreremo su 4 personaggi che conosciamo tutti. Questi hanno fatto cose importanti, chi attraverso la propria arte, chi con delle invenzioni e chi con dei pensieri rivoluzionari. Potrà stupirti scoprire che Pitagora, Leonardo da Vinci, Mahatma Gandhi e Paul McCartney siano accomunati da qualcosa alla quale credevano profondamente.

Lo storico bassista dei Beatles ha a cuore l’ambiente e per questo non uccide gli animali

“Se si vuole salvare il pianeta, tutto quel che si deve fare è smettere di mangiare carne”. Ecco come molti anni fa Paul McCartney dichiarò al Mondo il suo essere vegano. Il tema della salvaguardia dell’ambiente è condiviso da diverse rock star e in particolare tutti i componenti dei Beatles erano vegani o prevalentemente vegetariani. Un messaggio così importante lanciato da una tra le rock band più grandi della storia ha permesso di influenzarne positivamente il pensiero della gente. Secondo McCartney non mangiare la carne avrebbe permesso di combattere la crudeltà, la fame nel mondo e la devastazione dell’ambiente.

Chi avrebbe mai detto che una delle menti più grandi al Mondo non mangiasse carne?

Tra le numerose curiosità che ci sono giunte su Leonardo Da Vinci c’è quella che fosse vegetariano. Questo grande scienziato ed inventore dell’epoca rinascimentale dichiarò apertamente questo suo pensiero in merito. “Verrà il giorno in cui uomini come me guarderanno all’uccisione degli animali allo stesso modo in cui oggi si guarda all’uccisione degli uomini”. Ma non è tutto: esiste una sorta di ricettario trascritto dallo scienziato in cui sono completamente assenti piatti a base di carne.

Tra i vegani un filosofo e matematico che influenzò in mondo intero

Chi avrebbe mai detto che Pitagora fosse vegano? Questo termine nasce nel 1944 per indicare coloro che non si nutrono di carne e derivati animali. Ma fino a quel momento, i vegani erano chiamati “pitagorici”, proprio grazie a un personaggio dichiaratamente vegano. Ovidio ne “Le metamorfosi” racconta che Pitagora chiedeva alle persone di non nutrirsi con “cibi impuri”, ovvero quelli ottenuti per mezzo di spargimento di sangue. I pitagorici non mangiavano carne come atto di purificazione e rispetto per la vita.

Un politico e filosofo indiano che ci ha insegnato il concetto di non-violenza

Conosciamo tutti Mahatma Gandhi e le sue grandi gesta per insegnare al Mondo la fratellanza e la non-violenza. Quest’uomo era vegetariano e il testo che lo ispirò fu “Difesa del vegetarianismo” di Henry Salt. Per Gandhi essere vegetariano era una questione morale, poiché, secondo lui, non esistono vite più preziose di altre. L’uomo sosteneva che la grandezza di una nazione si poteva vedere dal modo in cui il suo popolo trattava gli animali. Lo stesso Gandhi scrisse molti volumi su questo tema.